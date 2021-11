Samsung Galaxy S22: nuovi dettagli sulle fotocamere

Negli ultimi tempi si è parlato tanto intorno al top di gamma assoluto di Samsung per il 2022, il Galaxy S22 Ultra. In diverse occasioni i cosiddetti bene informati ci hanno offerto delle anteprime sul suo comparto fotografico, che come sempre non avrà troppi compromessi. Ma su Galaxy S22 e Galaxy S22+?

I due smartphone di Samsung, che saranno anch’essi dei top di gamma, saranno dei prodotti altrettanto validi ma “diversi" rispetto alla punta di diamante Ultra, che quest’anno prenderà sulle spalle tutto quanto il peso della serie Galaxy Note, su cui, sembra, vada messa una pietra sopra. Quel che è certo è che tanto la variante Ultra quanto Galaxy S22 e Galaxy S22+ avranno pochi rivali in grado di superare o anche pareggiare le prestazioni fotografiche che saranno in grado di offrire ai clienti, e al di là delle specifiche tecniche sulle quali Ice Universe ci offre un’anteprima, sul fatto che Samsung offrirà il meglio della sua produzione ci sono davvero pochi dubbi.

Samsung Galaxy S22, come scattano le foto

Come ogni anno, quindi, le capacità fotografiche dei Samsung Galaxy S22 saranno tra gli aspetti più importanti dell’intera esperienza d’uso. Non esiste top di gamma Samsung che non avesse un comparto fotografico ai vertici del mercato nel momento in cui è stato lanciato, e i Galaxy S22 non faranno eccezione.

Secondo Ice Universe, Galaxy S22 e Galaxy S22+ avranno le stesse tre fotocamere al posteriore. L’informatore non si è limitato ad anticipare il numero di obiettivi, ma ha condiviso in anteprima le specifiche dei tre per fornire agli appassionati un quadro chiaro delle informazioni che è riuscito ad ottenere.

Il sensore principale di Galaxy S22 e Galaxy S22+ da 1/1,57 pollici sarà un Samsung Isocell HM3 con una risoluzione 50 megapixel, apertura f/1.8 e pixel da 1 micrometro; al suo fianco ci sarà un sensore ultra grandangolare da 1/2,55 pollici con risoluzione di 12 megapixel, apertura f/2.2 e pixel da 1,4 μm; il terzo sensore sarà un teleobiettivo da 1/3,94 pollici che realizzerà ingrandimenti ottici 3x con risoluzione da 10 megapixel, apertura f/2.4 e pixel da 1 μm. Sulla superficie frontale dei due Galaxy S22 ci sarà invece una fotocamera selfie da 10 megapixel con apertura f/2.2 e pixel da 1,22 μm.

Samsung Galaxy S22, quando arrivano

Ice Universe ha colto l’occasione per condividere con gli appassionati, oltre alle specifiche molto dettagliate sulle fotocamere, anche quanto è riuscito a raccogliere in merito a presentazione e disponibilità sul mercato. Ricordiamo che la gamma Galaxy S21 è stata annunciata a metà gennaio 2021 per essere poi disponibile all’acquisto il 29 dello stesso mese.

Se le informazioni ottenute da Ice Universe si rivelassero accurate, la gamma Samsung Galaxy S22 arriverà pressappoco con le stesse tempistiche, a voler essere pignoli con un po’ di ritardo: la presentazione al mondo sarebbe fissata per l’8 febbraio 2022, mentre per acquistarne uno bisognerebbe attendere il 18 febbraio.