Samsung Galaxy S23 FE sarà quasi un Galaxy S22+

Fonte foto: Samsung

Oltre ai nuovi Galaxy Z, presentati a fine luglio, Samsung ha un’ulteriore novità in arrivo per la seconda metà del 2023: si tratta del nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Il progetto è già stato confermato da diverse fonti e dovrebbe arrivare sul mercato nel giro di pochi mesi.

Le specifiche del nuovo Samsung Galaxy S23 FE sono al centro di un nuovo leak in queste ore. Ad anticipare la scheda tecnica dello smartphone di Samsung è l’insider Yogesh Brar. Il nuovo S23 FE potrebbe avere diversi punti di contatto con il Galaxy S22+ (in foto) dello scorso anno.

Samsung Galaxy S23 FE: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe segnare il ritorno della strategia del “doppio chip“, già utilizzata da Samsung in passato per i modelli della serie Galaxy S. In base al mercato di commercializzazione, quindi, lo smartphone avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oppure l’Exynos 2200.

Si tratta degli stessi chip montati dalle due varianti regionali dei Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra lanciati nel 2022. In Italia, ricordiamo, i Galaxy S22 venduti erano quelli col chip Exynos. Lo stesso scenario potrebbe quindi ripetersi anche con il nuovo Galaxy S23 FE.

Lo smartphone arriverà sul mercato con varie combinazioni di RAM e storage (in base al mercato di commercializzazione), fino a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. In Italia, potrebbe esserci spazio per una versione base (8/128 GB) e per una con più RAM e/o storage. Come il Galaxy S22+, il nuovo Galaxy S23 FE includerà tra le specifiche una batteria da 4.500 mAh.

La velocità di ricarica, però, sarà ridotta. Il nuovo smartphone di Samsung potrà sfruttare una potenza di ricarica di 25W (contro i 45 W del Galaxy S22+). Ci sarà la ricarica wireless, oramai marchio di fabbrica della serie Galaxy S su smartphone.

A completare la scheda tecnica, secondo il nuovo leak, troveremo un display Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il display, quindi, sarà solo leggermente più piccolo rispetto a quello del Galaxy S22+ che ha un pannello da 6,6 pollici (sempre Full HD+ e con refresh rate di 120 Hz).

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore teleobiettivo da 12 Megapixel (al momento, non ci sono ulteriori dettagli sul comparto fotografico).

La configurazione è molto simile a quella del Galaxy S22+ (50 Megapixel + 12 Megapixel ultra-grandangolare + 10 Megapixel teleobiettivo 3x) ma i sensori saranno probabilmente diversi.

Il nuovo smartphone di Samsung avrà una certificazione di impermeabilità ad acqua e polvere (dovrebbe essere IP68 come sul Galaxy S22+). Lato software, invece, il nuovo Samsung Galaxy S23 FE arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 13, personalizzato dalla One UI 5.1.1. Lo smartphone riceverà 4 major update, arrivando fino ad Android 17, con 5 anni di patch di sicurezza (il supporto software si estenderà fino al 2028).

Samsung Galaxy S23 FE: quanto costerà

Per il momento, non ci sono conferme in merito a prezzo e disponibilità del nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Un ritardo, come già avvenuto per altri modelli della serie FE, potrebbe essere dietro l’angolo.

Il lancio potrebbe, quindi, essere posticipato alla fine dell’anno in corso. Per quanto riguarda il prezzo, in attesa di maggiori dettagli, è possibile ipotizzare un valore compreso tra i prezzi del Galaxy A54 8/256 GB (disponibile in Italia a 569,90 euro) e del Galaxy S22+ 8/256 GB (699 euro).

Infine, una curiosità che conferma molte delle ipotesi sulla somiglianza tra Galaxy S23 FE e Galaxy S22+: quest’ultimo smarphone è sparito dal sito ufficiale di Samsung, dove al momento è possibile acquistare solo Galaxy S22 standard e Galaxy S22 Ultra.