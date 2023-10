Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy SmartTag 2, lo smart tracker dell’azienda sudcoreana erede diretto del precedente Samsung Galaxy SmartTag.

Un dispositivo dal look semplice e piuttosto immediato, ma con tantissime funzioni intelligenti che vanno a migliorare quanto fatto coi precedenti modelli, aggiungendo anche molta sostanza: tipo gli Avvisi per i tag sconosciuti, ad esempio, oppure l’esclusiva modalità per monitorare gli spostamenti dei propri animali domestici.

Samsung Galaxy SmartTag 2 – Smart Tracker con Bluetooth e UWB – Autonomia fino a 500 giorni

Samsung Galaxy SmartTag 2: caratteristiche tecniche

Il primo dettaglio che balza all’occhio parlando di Samsung Galaxy SmartTag 2 è un design semplice. L’anello in metallo, molto più ampio rispetto al precedente modello, è robusto e permette anche una maggiore facilità nell’utilizzo, con la possibilità di agganciare il tracker ovunque.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo dispositivo ha molto in comune col passato come ad esempio il Bluetooth Low Energy (con portata aumentata fino a 120 metri) e l’Ultra-Wide Band.

Torna anche in questo device la funzione per la ricerca tramite realtà aumentata (già vista nei Galaxy SmartTag+) che, utilizzando la fotocamera del telefono, aiuta gli utenti a muoversi verso il tracker e a "visualizzarlo" nella posizione esatta in cui si trova.

Migliorata la funzione Compass View, che mostra all’utente la sua distanza rispetto allo smart tag. Chiaramente per utilizzare questo strumento c’è bisogno di uno smartphone con connessione UWB.

Si aggiorna anche l’app SmartThings Find che arriva sui device compatibili con un’interfaccia più completa e una modalità di sincronizzazione molto più immediata. Tramite l’applicazione è anche possibile ricevere gli Avvisi per i tag sconosciuti, una nuova funzione che mostra una notifica in caso di tracciamento non autorizzato da parte di un tracker sconosciuto.

Tra le novità troviamo anche una nuova modalità per gli animali domestici, che tramite il tracker consente di controllare gli spostamenti dei propri amici a quattro zampe.

Inoltre, come accaduto con il modello precedente, anche Galaxy SmartTag2 permette anche di controllare elettrodomestici smart a distanza tramite l’app SmartThings.

In caso di smarrimento, si può attivare la funzione Lost Mode per inserire le proprie informazioni di contatto all’interno del device. Per visualizzare tali informazioni basta scansionare il dispositivo tramite lettore NFC e veder apparire sullo schermo tutte le informazioni sul proprietario.

Interessante anche l’autonomia, che ora arriva a 700 giorni in modalità risparmio energetico. Utilizzando la modalità classica si scende a 500 giorni, comunque una durata più che soddisfacente. Infine Galaxy SmartTag2 ha la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo dispositivo alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy SmartTag 2: prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy SmartTag 2 può essere già acquistato sul sito ufficiale di Samsung e Amazon al prezzo di 39,90 euro.

