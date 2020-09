Samsung Galaxy Tab A7: il tablet low cost con super batteria

Annunciato ufficialmente a inizio settembre, il nuovo tablet economico di Samsung è arrivato sul mercato. Anche quello italiano. Il Samsung Galaxy Tab A7 2020 mantiene le promesse fatte dal produttore coreano al momento della presentazione: è comodo, costa poco e ha una ottima batteria.

Disponibile sia in versione solo Wifi che anche con SIM dati, il Galaxy Tab A7 ha uno schermo da 10,4 pollici che copre l’80% delle dimensioni totali del tablet. Le specifiche tecniche sono quelle di un tablet di fascia bassa, ma neanche troppo, come la sigla A di Samsung conferma, ma il rapporto prezzo/caratteristiche, anche in considerazione che stiamo parlando di un prodotto Samsung, è buono. Il Galaxy Tab A7 è infatti un tablet da casa tuttofare, buono soprattutto per vedere contenuti multimediali e, all’occorrenza, terminare un po’ di lavoro che ci siamo portati a casa dall’ufficio.

Samsung Galaxy Tab A7: la scheda tecnica

Il Galaxy A7 di Samsung è un tablet con schermo TFT da 10,4 pollici, con risoluzione di 2.000×1.200 pixel. Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 662 con CPU octa core da 2 e da 1,8 GHz. La ram è da 3 GB, mentre lo spazio per foto, video e musica è di 32 o 64 GB.

Due le fotocamere presenti: una frontale da 5 MP e una posteriore da 8 MP. Il riconoscimento del volto, quindi, è in 2D e questo non rende molto sicuro questo metodo di autenticazione sul tablet di Samsung. E’ possibile registrare video fino alla risoluzione di 1.920×1.080 a 30 frame per secondo e non c’è flash.

La batteria è invece molto buona: con 7.040 mAh di carica si può usare il tablet veramente per molto tempo prima di ricaricarlo. A proposito di ricarica: la potenza massima accettata è di 15 Watt, ma il caricabatterie AFC (Adaptive Fast Charging) da 15 W è venduto separatamente. Non si può avere tutto, se si vuole spendere poco.

Samsung Galaxy Tab A7: quanto costa

Il prezzo del Samsung Galaxy Tab A7 parte da 239 euro per la versione Wifi con 32 GB di memoria. Passando a 64 GB di memoria si spendono invece 269 euro, mentre la versione con connessione LTE al momento è disponibile solo con 32 GB al prezzo di 299 euro.

I colori disponibili sono sempre due: grigio e oro. Samsung Galaxy Tab A7 viene venduto con Android 10.