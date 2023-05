Galaxy Tab S6 Lite, oggi è un affare per tutti: prezzo mai visto prima

Ottimo in tutto, anche nel pezzo. Di che cosa stiamo parlando? Di una delle migliori offerte di questa settimana che riguarda un tablet top di gamma. Il protagonista di questo articolo è il Galaxy Tab S6 Lite nella versione aggiornata al 2022. Il dispositivo Samsung è veramente un’ottima alternativa ai tanti tablet premium che oramai costano quanto un buon computer portatile. Un tablet che, oltre a offrire prestazioni top, include anche l’utilissima S Pen che permette di utilizzarlo come fosse un PC, soprattutto quando si è in viaggio. Tablet utile non solo per lavoro, ma anche per lo studio, il che lo rende un prodotto super versatile.

Dopo aver decantato le tante ottime caratteristiche e funzionalità del Galaxy Tab S6 Lite, bisogna concentrarsi sull’aspetto più interessante: il prezzo. Infatti, oggi troviamo il tablet in offerta con uno sconto del 32% a cui aggiungere un coupon che fa scendere ulteriormente il prezzo al minimo storico. Un risparmio netto che sfiora i 150€ e che lo fa diventare un vero best-buy. Difficile chiedere di meglio a meno di 300€: acquistatelo prima che terminino le scorte.

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche e funzionalità

Un tablet dalle dimensioni e dalla scheda tecnica simile a quella dei tablet premium (iPad Air/Pro, Galaxy Tab S8), ma a un prezzo che costa praticamente la metà. Un dispositivo molto versatile che si presta a diversi utilizzi, dallo studio, al lavoro fino al divertimento. Vediamo le caratteristiche.

Partiamo subito dallo schermo. Il Galaxy Tab S6 Lite è dotato di un display da 10,4" con risoluzione FHD e con un’ottima luminosità. Non avrai problemi a lavorare su documenti di lavoro o nel vedere con la miglior risoluzione possibile film e serie TV. Sotto la scocca trova posto un ottimo processore che non va in sofferenza nemmeno con le app più impegnative come quelle per il fotoritocco o per la produttività. A supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibili fino a 1TB utilizzando la scheda microSD.

Il vero punto forte del tablet è la presenza della S Pen, il "pennino magico" Samsung che trasforma questo tablet in un vero mini-PC. Grazie al pennino, i ragazzi possono utilizzare il tablet come supporto per lo studio, prendendo appunti o facendo presentazioni in power point. Allo stesso modo è possibile utilizzarlo per lavoro, anche grazie alla funzionalità DeX che permette di utilizzare il tablet come un PC.

La batteria da ben 7.040mAh permette di utilizzare il tablet per tutto il giorno senza avere nessun timore di restare senza carica. Insomma, un tablet completo e che oggi troviamo a un prezzo super competitivo.

Galaxy Tab S6 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un minimo storico da non farsi assolutamente scappare. Oggi troviamo il Galaxy Tab S6 Lite in promo speciale a un prezzo di 293,55€, con uno sconto del 33%. Come detto all’inizio, il prezzo finale si compone di un doppio sconto con coupon che si attiva automaticamente in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Essendo un prodotto spedito e venduto da Amazon beneficia anche della possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto.

Galaxy Tab S6 Lite