Samsung, il tablet top di gamma costa pochissimo: va comprato subito

Progettato per veri professionisti, recita il claim del tablet. E, mai come questa volta, la realtà corrisponde perfettamente a quanto ideato dal reparto marketing Samsung. Basta correre, anche velocemente, la scheda tecnica del Galaxy Tab S8 Ultra per rendersi conto che non si tratta di un normale tablet.

Dotato di uno schermo ampio e luminoso, il tablet del produttore sudcoreano è a tutti gli effetti un dispositivo pensato per i professionisti che lavorano in mobilità. Un dispositivo potente e versatile che ha davvero poco da invidiare alla stragrande maggioranza dei computer portatili oggi in commercio. E grazie all’offerta che si trova oggi su Amazon, è più conveniente che mai. Comprandolo ora risparmierai centinaia di euro sul prezzo di listino.

Una promozione da prendere al volo, quella disponibile oggi sul Galaxy Tab S8 Ultra. Acquistandolo adesso potrai approfittare di uno sconto del 53%, con il prezzo che scende al punto più basso di sempre. Il tablet del produttore sudcoreano costa 709,00 euro contro i 1.499,00 euro del prezzo consigliato. Il risparmio è considerevole: comprandolo in questo momento, prima che l’offerta termini, costa quasi 800 euro in meno.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Caratteristiche tecniche da primo della classe, quelle del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Come accennato inizialmente, infatti, il tablet della casa sudcoreana ha tutto ciò che serve per dare risposte anche ai professionisti più esigenti.

Il display, come già detto, è una delle caratteristiche tecniche che maggiormente risalta in una scheda tecnica di assoluto valore. Il pannello Super AMOLED da 14,6 pollici ha una risoluzione di 2960×1848 pixel (densità di pixel di 239 ppi) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hertz: uno schermo di assoluto valore capace di regalare un’esperienza visiva di altissimo livello.

Sotto lo schermo, però, c’è molto di più di quello che si possa immaginare. Il SoC Snapdragon 8 Gen 1 è dotato di una CPU octa-core e della GPU Adreno 730: un sistema di calcolo potente e prestazionale, capace di eseguire senza rallentamenti anche gli applicativi e i programmi più pesanti. Non sarete solamente in grado di inviare email, preparare documenti o lavorare su fogli di calcolo. Potrete anche montare video, modificare foto e molto altro ancora senza che le prestazioni ne risentano.

Merito anche degli 8 GB di RAM e dei 256 GB di spazio d’archiviazione che permettono di lavorare in multitasking e salvare direttamente sul tablet tutti i file di cui potrete avere bisogno nel corso della giornata lavorativa.

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da 2 fotocamere (principale da 13 megapixel, secondaria da 6 megapixel) grazie alle quali realizzare scatti che hanno ben poco da invidiare alle fotocamere digitali di media gamma.

La batteria da 11200 mAh, infine, è più che sufficiente per garantire un’autonomia da Guinness dei primati: potrete lavorare tutto il giorno in mobilità senza il timore di ritrovarvi improvvisamente a corto di carica.

