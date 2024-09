Samsung, il tablet top lo paghi pochissimo: lo sconto è esagerato

Prezzo senza precedenti per il tablet del produttore sudcoreano è perfetto per il lavoro e il tempo libero. Comprandolo adesso lo trovi a un prezzo mai visto prima.

Efficienza e funzionalità a un prezzo stracciato. Il Galaxy Tab A9 di Samsung ha tutte le caratteristiche e le funzionalità che cerchi in un tablet (sia per lavoro, sia per passatempo) senza che tu sia costretto a spendere una fortuna per acquistarlo.

Dotato di un ampio e luminoso display, il tablet del produttore sudcoreano è caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Potrai facilmente lavorare su documenti o fogli di lavoro senza problemi oppure guardare i tuoi film e le tue serie TV preferite con un’ottima qualità video. La batteria, poi, ti permette di utilizzarlo ovunque vuoi senza preoccuparti di avere con te il caricabatterie: arriva facilmente a fine giornata senza troppi grattacapi. E grazie allo sconto garantito oggi da Amazon, il Galaxy Tab A9 diventa un assoluto best buy di categoria: non ne trovi uno migliore per il prezzo pagato.

Samsung, il tablet per il lavoro costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Una promozione così vantaggiosa sul Galaxy Tab A9 non capita molto spesso, su Amazon. Il tablet del produttore sudcoreano è disponibile con uno sconto del 36%, con il prezzo che crolla al punto più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Comprandolo adesso, il Galaxy Tab A9 ti costa 121,90 euro anziché 189,00 euro. I conti sono semplici: acquistandolo prima che l’offerta termini risparmi quasi 70 euro. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, insomma.

Samsung Galaxy Tab A9 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Galaxy Tab A9 ti stupisce sin dal primo sguardo. E non solo per le linee minimal ed eleganti: oltre lo stile e il design c’è infatti molto di più. Il luminoso display LCD da 8,7 pollici è caratterizzato da immagini ricche di dettagli e colori reali e ben definiti. Che tu lo voglia utilizzare per lavoro (quindi per leggere messaggi di posta elettronica, creare documenti o modificare fogli di lavoro) oppure per rilassarti al termine di una lunga giornata, il succo non cambia: il Galaxy Tab A9 può offrirti tutta la qualità video di cui puoi avere bisogno.

Il comparto hardware, poi, ha tutto ciò che serve per eseguire senza rallentamenti o lag di alcun genere anche le app più esigenti. Il SoC MediaTek MT8781 ha capacità di calcolo sufficienti per ogni impiego, mentre i 4 gigabyte di RAM sono più che sufficienti per eseguire più app in contemporanea.

La batteria da 5.100 mAh, infine, assicura un’autonomia più che sufficiente per l’intera giornata: potrai lavorare in piena mobilità senza doverti preoccupare di doverlo ricaricare ogni paio d’ore. E se proprio dovessi trovarti agli sgoccioli, bastano pochi minuti di ricarica per ore di utilizzo supplementare.

