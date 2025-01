Samsung, i tablet top costano pochissimo: vanno comprati subito

Completi e versatili, sono ideali per chi cerca un dispositivo per lavorare o divertirsi senza preoccupazioni. Oggi li trovi a un prezzo eccezionale e puoi pagarli a rate.

Fonte foto: Samsung Newsroom

Definirli dei semplici tablet è riduttivo. Sia per una scheda tecnica di alto livello e prestazioni decisamente elevate, sia per la varietà di funzionalità che mettono a disposizione degli utenti. Versatili e completi, il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra di Samsung sono, al momento, il "non plus ultra" nel segmento dei tablet Android.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Dotati di schermi Dynamic AMOLED 2X di grandi dimensioni, sono l’ideale per chi ama lavorare in mobilità, senza limiti di tempo e spazio. E, soprattutto, senza alcuna limitazione per quel che riguarda i possibili utilizzi. Il comparto hardware sotto agli ampi e luminosi display, infatti, non ha nulla da inviadiare a laptop e ultrabook di fascia alta: potrai lavorare, passare il tempo libero e giocare senza dover far alcun rinuncia.

Le offerte di oggi di Amazon, poi, ti permettono di acquistarlo a un prezzo senza precedenti: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare. Non solo: puoi anche scegliere di pagarli a rate senza alcuna spesa aggiuntiva (interessi zero e niente spese per la pratica istruttoria).

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna aggiungere lo sconto di 250 euro assicurato da Amazon.

Samsung Galaxy Tab S10+, 256GB+12GB

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 256GB+12GB

Samsung Galaxy Tab S10+ scheda tecnica: caratteristiche, rate e prezzo finale

Con il Galaxy Tab S10+ sarà amore al primo sguardo. E non solo per le linee minimal e lo stile elegante che lo contraddistingue. Il già citato pannello Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici garantisce un’esperienza visiva paragonabile a quella di un TV OLED. I colori saranno brillanti e vividi, con immagini caratterizzate da un elevato livello di dettagli e realistiche come mai prima d’ora. Ideale per vedere film e serie TV, oltre che per giocare, offre un’ottima esperienza anche per utilizzo "professionale": i testi saranno chiari e facilmente lleggibili in qualunqe condizione di luminosità, anche se esposto alla luce diretta del sole.

All’interno della scocca trova spazio il SoC MediaTek Dimensity 9300 Plus. Dotato di una potente CPU octa-core, non ha difficoltà a eseguire anche gli applicativi più esigenti. Che si tratti di un videogame, di una piattaforma streaming o di un programma per l’editing fotografico o il montaggio video, non c’è differenza. Il comparto hardware (completato da 12 GB di RAM e da uno spazio d’archiviazione di 256 GB) è perfetto dunque per chi è alla ricerca di un dispositivo da avere sempre con sé per lavorare e passare il tempo libero. La batteria da oltre 10.000 mAh garantisce un’autonomia che va ben oltre la giornata lavorativa.

Un dispositivo completo e versatile, dunque, disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre con una promozione mai vista prima. Allo sconto fisso dell’8% si somma uno sconto automatico al checkout di 250 euro. Il risparmio è decisamente interessante: comprandolo adesso lo paghi 805 euro, ben 350 euro in meno rispetto al listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in 5 rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, il Galaxy Tab S10+ ti costa 161 euro al mese per 5 mesi.

Samsung Galaxy Tab S10+, 256+12GB

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra scheda tecnica: caratteristiche, rate e prezzo finale

Nome omen, avrebbero detto i romani. Il Galaxy Tab S10 Ultra è il… "non plus ultra" nella gamma tablet di Samsung e tra i migliori dispositivi in questo segmento di mercato (lotta alla pari con l’iPad Pro di Apple). E non ci vuole molto a capire il perché. Dotato di uno display più ampio rispetto al Tab S10+ (pannello da 14,6 pollici sempre con tecnologia Dynamic AMOLED 2x), vanta un comparto tecnico che lo rende un portatile senza tastiera.

Un dispositivo completo, potente e versatile, dunque, grazie al quale potrete lavorare ai vostri documenti o fogli di lavoro; vedere film e serie TV preferite o giocare senza limitazione di alcun genere. Il SoC octacore MediaTek Dimensity 9300 macina senza problemi anche applicativi per il fotoritocco o montaggio video, mentre i 12 gigabyte di RAM permettono di eseguire contemporaneamente più app. La batteria da 11.200 mAh chiude un pacchetto tecnico di altissimo livello.

Il Galaxy Tab S10 Ultra è disponibile su Amazon con la stessa offerta del "fratellino": allo sconto fisso dell’8% si somma uno sconto automatico di 250 euro al checkout. Grazie a questo doppio sconto ti costa poco più di 1.000 euro. Il risparmio totale è di ben 340 euro. Anche in questo caso, gli iscritti ad Amazon Prime possono scegliere di pagare in 5 rate senza interessi: optando per questa modalità, lo paghi 200 euro al mese per 5 mesi.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 256+12GB