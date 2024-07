Samsung Galaxy Tab S9 FE+, con l'offerta Amazon il prezzo è irresistibile

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è un tablet molto interessante, ottimo per l’intrattenimento, la creatività e la produttività leggera. Su Amazon è in super offerta

Tra i molti prodotti a marchio Samsung spiccano certamente i tablet che riescono a unire una grande portabilità a specifiche tecniche di buon livello, un’opzione più che valida per la produttività leggera, l’intrattenimento e la creatività.

A questo bisogna aggiungere come al solito la grande cura nei dettagli dell’azienda sudcoreana, che propone ai suoi utenti device realizzati con materiali di pregio, robusti e dal design elegante, caratteristiche da non sottovalutare prima di acquistare un qualsiasi dispositivo elettronico, tanto da essere considerati da tutti la vera alternativa Android agli iPad di Apple.

E tra i dispositivi più interessanti nel catalogo del colosso della tecnologia troviamo il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ che per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile a poco più di 650 euro.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ ha un display TFT LCD da 12,4 pollici, con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Lo schermo è compatibile anche con la S-Pen, inclusa nella confezione che permette di utilizzare il tablet per disegnare e prendere appunti a mano libera, un’ottima soluzione anche per i creativi che possono accedere a una serie di strumenti molto interessanti perfettamente integrata nel loro tablet.

Il processore è un Samsung Exynos 1380 affiancato in questa offerta specifica da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da due fotocamere posteriori da 8 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi del dispositivo, agevolandone l’utilizzo in posizione orizzontale.

Sul fronte delle connessioni, questo modello in offerta ha anche lo slot per le SIM con la possibilità di navigare anche in 5G. Oltre a questo troviamo anche il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0 e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS. Molto interessante anche il comparto audio con due altoparlanti realizzati in collaborazione con AKG.

La batteria è da 10.090mAh, con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.1 con quattro anni di aggiornamenti di sistema e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Infine, il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è certificato IP68 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua, anche in caso di immersioni.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ ha un prezzo di listino di 819 euro ma grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa questo device a 655 euro (-20%, -164 euro) uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti.

