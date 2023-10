Galaxy Watch5 Pro, oggi costa la metà: offerta incredibile

Fonte foto: Amazon

Un design classico, tanto da poter sembrare a una prima occhiata un "normale" orologio analogico. Basta invece accendere il display OLED e "giocare" un po’ con le funzionalità per rendersi conto di avere a che fare con uno dei migliori smartwatch ancora oggi in circolazione (nonostante sia sul mercato da quasi un anno e mezzo).

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro si sta dimostrando un vero e proprio highlander. Lo smartwatch top di gamma 2022/2023 del produttore sudcoreano ha infatti ancora tutte le carte in regola per competere con i dispositivi di ultima generazione. Sensore biodinamico capace di monitorare i parametri vitali 24 ore su 24, 7 giorni su 7; possibilità di tracciare ogni movimento che facciamo e riconoscere automaticamente decine e decine di allenamenti; possibilità di gestire le funzioni dello smartphone direttamente dal polso. Il tutto a un prezzo eccezionale grazie allo sconto top di oggi su Amazon: risparmi oltre 200 euro.

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un luminosissimo display SUPER AMOLED da 1,4 pollici (risoluzione 450×450 pixel, protetto da un vetro in cristallo di zaffiro estremamente resistente), il Galaxy Watch5 Pro garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di illuminazione. Potrete leggere chiaramente numeri e testi riportati sullo schermo anche sotto la luce diretta del sole.

Uno smartwatch perfetto per essere usato all’aria aperta. E, dunque, ideale per monitorare le nostre sessioni di allenamento in pista, nel parco o in mezzo al bosco. Il Galaxy Watch5 Pro sfrutta vari sensori di movimento per tracciare ogni movimento che facciamo nel corso della giornata e riconoscere automaticamente se abbiamo iniziato a correre, nuotare, andare in bici o decine di altre tipologie di allenamento.

I dati così raccolti saranno poi messi a sistema con quelli del sensore BioActive per fornirti un quadro completo sulle calorie bruciate, sul livello di ossigenazione del sangue, i battiti e molto altro ancora. Sarai così in grado di valutare con estrema precisione lo sforzo compiuto nel corso della sessione di allenamento e scoprire se hai ancora margini di miglioramento e quali sono gli aspetti da affinare per ottenere risultati migliori.

Sincronizzando lo smartwatch con uno smartphone compatibile, poi, sarai in grado di ricevere notifiche e messaggi, rispondere o effettuare chiamate, controllare la riproduzione musicale e molto altro ancora. Insomma, portai tenere il telefonino in tasca per gran parte della giornata.

La batteria da 590 mAh, poi, garantisce un’autonomia prolungata. Potrai utilizzarlo tutto il giorno (e oltre) senza il timore di trovarti improvvisamente con lo smartwatch spento.

Samsung, lo smartwatch non è mai stato così economico: sconto e prezzo finale

Un wearable estremamente versatile disponibile oggi a un prezzo mai visto prima. Il Galaxy Watch5 Pro di Samsung è scontato del 45%, al prezzo più basso mai visto sinora sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandolo adesso su Amazon lo paghi 275,93 euro anziché 499,00 euro come da listino. Il calcolo è presto fatto: risparmi più di 220 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore sudcoreano.

