Galaxy Watch6 al minimo storico per il Black Friday 2023: sconto esagerato

Fonte foto: Samsung

Un dispositivo completo e versatile, grazie al quale monitorare in maniera avanzata i tuoi allenamenti e il tuo stato di salute. Un piccolo prodigio della tecnologia da portare sempre con te al polso, il Samsung Galaxy Watch6.

L’ultimo smartwatch nato nei laboratori del colosso sudcoreano è progettato per dare risposta a tutte le tue esigenze, sportive, di salute o lavorative che siano. Sfruttando i vari sensori all’interno saprai sempre se gli allenamenti stanno dando i risultati sperati o se, invece, ci sono ancora aspetti da migliorare. Il tutto a un prezzo mai visto prima: in occasione delle offerte per il Black Friday 2023, lo smartwatch è disponibile a un prezzo imbattibile.

Samsung Galaxy Watch6 40mm

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Samsung, smartwatch a prezzo incredibile: offerta e sconto

Il Galaxy Watch6 è disponibile oggi su Amazon a un prezzo eccezionale. Merito delle offerte per il Black Friday 2023 che fanno crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandolo adesso potrai usufruire di uno sconto del 38% grazie al quale risparmi 120 euro sul prezzo di listino. Lo paghi 199,00 euro anziché 319,00 euro come da prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

Samsung Galaxy Watch6 40mm

Samsung Galaxy Watch6 40 millimetri scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smartwatch della casa sudcoreana ha tutto ciò di cui hai bisogno per monitorare la tua salute, tracciare l’attività fisica e molto altro ancora. Basta scorrere la scheda tecnica del Galaxy Watch6 per rendersi conto di avere tra le mani uno dei migliori dispositivi oggi disponibili sul mercato.

Il display Super AMOLED, più ampio del 20% rispetto al modello precedente e protetto da un vetro in cristallo di zaffiro ultra-resistente, garantisce un’ottima leggibilità anche se esposto alla luce diretta del sole. L’ideale, per uno smartwatch pensato per chi ama allenarsi all’aria aperta.

Sfruttando i vari sensori di movimento presenti al suo interno, infatti, il Galaxy Watch6 è in grado di monitorare in maniera automatica ogni vostro singolo movimento. Registrerà in tutta autonomia i vostri allenamenti, riconoscendo se state correndo (all’aperto o al chiuso), se state andando in bici o nuotando, se state facendo yoga e altre decine di attività sportive. Il monitoraggio degli allenamenti mette poi a disposizione dati e statistiche utili a migliorare le tue performance.

Il sensore biodinamico monitora invece tutti i parametri vitali più importanti (battito cardiaco, pressione sanguigna e qualità del sonno) permettendoti così di conoscere quale sia il tuo stato di salute. Il Galaxy Watch6, infatti, è in grado di rilevare eventuali anomalie nel ritmo cardiaco, suggerendoti di effettuare un ECG o di rivolgerti a un medico nei casi più gravi.

Sfruttando poi le varie funzionalità smart, potete utilizzare lo smartwatch come sostituto dello smartphone durante gran parte della giornata. Potrete, ad esempio, utilizzarlo per rispondere a chiamate e messaggi, gestire la riproduzione musicale, pagare e molto altro ancora.

Samsung Galaxy Watch6 40mm