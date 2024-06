Sconto esagerato per il Galaxy Watch6: oggi lo paghi pochissimo

Versatile e completo, è l'ideale sia per tracciare gli allenamenti, sia per semplificare la quotidianità. Oggi lo trovi a un prezzo imperdibile. E lo paghi in 5 rate senza interessi.

Molto più di un semplice orologio smart. Una volta messo al polso, il Galaxy Watch6 di Samsung diventerà ben presto il nostro dispositivo preferito, permettendo di lasciare a casa lo smartphone senza troppi grattacapi.

Grazie al chip LTE, lo smartwatch del produttore sudcoreano è infatti in grado di connettersi autonomamente alla rete Internet permettendovi così di rimpiazzare quasi completamente lo smartphone nella vostra quotidianità. Ma questa è solamente una delle tante caratteristiche che rendono il Samsung Galaxy Watch6 LTE tra i migliori smartwatch oggi in commercio. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, ti costa pochissimo: non è mai stato così conveniente come oggi.

Samsung, lo smartwatch top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Uno sconto da non farsi assolutamente scappare, quello disponibile oggi su Amazon per il Galaxy Watch6 con connettività LTE. Lo smartwatch del produttore sodcoreano è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 46%. Acquistandolo adesso lo si paga 199,00 euro contro i 369,00 euro del prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio è considerevole: costa 170 euro in meno rispetto al listino.

A questo si aggiunge la possibilità di pagare a rate riservata agli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento. In questo modo, il Galaxy Watch6 con cassa da 40 millimetri costa 39,80 euro al mese per 5 mesi. Insomma, come un caffè al giorno: un vero e proprio best buy.

Samsung Galaxy Watch6 LTE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un dispositivo, quello progettato e realizzato dai tecnici del marchio sudcoreano, che ha tutte le carte in regola per esservi di supporto in tutte le vostre attività quotidiane. Mentre i sensori monitoreranno movimenti, allenamenti e principali parametri vitali, il comparto hardware mette a disposizione funzionalità per facilitarvi nella quotidianità. Il chip LTE, ad esempio, vi permetterà di fare chiamate, ricevere messaggi e indicazioni stradali senza aver bisogno del telefono. Ma procediamo con ordine.

Il sensore BioActive messo a punto dai tecnici sudcoreani è tra i migliori del settore. Monitora accuratamente tutti i movimenti, consentendo di registrare allenamenti di qualunque genere dalla corsa al nuoto, passando per passeggiate in bici e sessioni di yoga. I risultati saranno sempre accessibili sia dallo stesso smartwatch sia attraverso lo smartphone. I programmi di allenamento vi forniranno suggerimenti personalizzati così da raggiungere velocemente gli obiettivi prefissati.

Il sensore cardiaco integrato monitora 24 ore su 24 il battito e altri parametri vitali, così da valutare in maniera più corretta sia lo sforzo prodotto sia eventuali anomalie nel ritmo cardiaco. In quest’ultimo caso, l’orologio invierà una notifica, invitandovi a visitare uno specialista.

Il comparto hardware, come accennato, è impreziosito dal chip LTE, che trasforma lo smartwatch in uno smartphone da polso. Sarete in grado di fare e ricevere chiamate, inviare messaggi, ascoltare musica e navigare in rete senza dover sincronizzare l’orologio con il telefono.

