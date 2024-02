Samsung, lo smartwatch top a prezzo mini: va comprato adesso

Fonte foto: Samsung Newsroom

Non un semplice orologio da polso. Anche se forme e design lo ricordano molto da vicino. E invece sotto la "scorza" di un normale orologio analogico, il Galaxy Watch6 di Samsung nasconde caratteristiche degne dei migliori device indossabili oggi disponibili sul mercato.

Uno smartwatch potente e versatile, adatto a tutte le occasioni. Ideale per chi ama allenarsi all’aria aperta e vuole monitorare costantemente gli sforzi fatti e la qualità delle sessioni di allenamento, il Galaxy Watch6 permette anche di tenere sotto controllo la propria salute sconto top garantito da Amazon. Il tutto a un prezzo eccezionale. Grazie allo , infatti, lo smartwatch del produttore sudcoreano può essere acquistato a una cifra mai vista in precedenza.

Galaxy Watch6 – nero

Samsung, lo smartwatch top a prezzo mini: offerta e sconto finale

Uno sconto da non farsi scappare, quello sullo smartwatch del produttore sudcoreano. Il Galaxy Watch6 è infatti disponibile con uno sconto del 28% al prezzo più basso di sempre su Amazon. Comprandolo adesso lo paghi 229,00 euro contro i 319,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore (sia nella versione con cinturino bianco sia nella versione con cinturino nero). Il calcolo è semplice: acquistandolo in offerta su Amazon risparmi ben 90 euro rispetto al prezzo originario.

Samsung Galaxy Watch6 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un display ampio e luminoso, grazie al quale leggere notifiche, messaggi e dati dei nostri allenamenti in maniera chiara anche se l’orologio è esposto alla luce diretta del sole. Il pannello Super AMOLED del Galaxy Watch6 (più ampio del 20% rispetto al modello della generazione precedente) è poi protetto da un resistente vetro in cristallo zaffiro, che ne garantisce anche l’impermeabilità e la resistenza a graffi e polvere.

Insomma, un device perfetto per chi ama allenarsi all’aria aperta. Il vero punto di forza dello smartwatch sudcoreano, infatti, sta nella sua capacità di registrare ogni singolo movimento che compiamo e monitorare automaticamente i nostri allenamenti. Merito del sensore BioActive, che realizza un’attenta analisi delle nostre attività per riconoscere decine e decine di attività di allenamento: dalla corsa al ciclismo, passando per nuoto e yoga.

Come suggerisce anche il nome, il sensore BioActive si contraddistingue anche per l’abilità nella misurazione e monitoraggio dei maggiori parametri vitali (battito cardiaco, pressione sanguigna, qualità del sonno e livello di stress), grazie ai quali il Galaxy Watch6 è in grado di valutare con maggior correttezza il livello di sforzo compiuto durante gli allenamenti (e la qualità degli stessi). Inoltre, in caso di anomalie nel ritmo cardiaco, lo smartwatch mostrerà una notifica e ci inviterà a rivolgerci a uno specialista.

Sincronizzando il Galaxy Watch6 con lo smartphone, poi, sarà possibile utilizzarlo come rimpiazzo del telefonino stesso nel 90% delle attività. Sarà possibile rispondere ed effettuare chiamate, inviare messaggi (sia di posta elettronica sia di messaggistica istantanea), controllare la riproduzione musicale e molto altro ancora.

