Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà un pieghevole economico

Uno dei dispositivi più attesi del 2021 è senza dubbio il Samsung Galaxy Z Flip 3, cioè il prossimo modello della gamma di smartphone pieghevoli coreani che dovrebbe arrivare insieme al fratello Galaxy Fold 3. Se siete tra coloro che attendono questo modello, allora c’è una buona notizia per voi: Galaxy Z Flip 3 sarà molto più economico di GAlaxy Flip 1 (il “2" Samsung lo salterà a piè pari).

Ne è convinto “Tron“, un leaker ritenuto abbastanza affidabile, che crede che il prezzo del nuovo modello di foldable a conchiglia sarà inferiore di ben 500 dollari rispetto a quello del vecchio Flip 5G. Un crollo di circa il 30%, che sarebbe certamente una buona notizia se non fosse accompagnato da una seconda indiscrezione: le caratteristiche tecniche di Galaxy Z Flip 3 non saranno da vero top di gamma. Si tratterebbe di un compromesso, quindi, che Samsung vorrebbe offrire ai suoi fan al fine di far partire, finalmente, l’epoca della produzione in massa di smartphone pieghevoli.

Samsung Galaxy Z Flip 3: come sarà fatto

Ricordando che si tratta soltanto di ipotesi di un leaker, possiamo immaginare che lo Z Flip 3 non avrà un processore Qalcomm Snapdragon 888. Anche il comparto fotografico sarà “ridotto": due sensori soltanto, entrambi da 12 MP (e la selfie cam frontale da 10 MP).

Di contro, però, il nuovo Z Flip 2021 avrà una struttura e una cerniera più robuste e un resistentissimo vetro Gorilla Glass Victus.

Samsung Galaxy Z Flip 3: quanto costerà

Ma veniamo al dunque: quanto costerà (secondo Tron, ovviamente) il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 3? Il leaker ipotizza un prezzo di 999 dollari o al massimo 1.099 dollari. Il precedente Galaxy Z Flip 5G, per confronto, arrivò sul mercato con un prezzo di lancio di 1.499 dollari.