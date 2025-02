Samsung Galaxy Z Flip FE si farà e anche presto

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip FE sta per arrivare: il nuovo pieghevole è stato confermato indirettamente da Samsung

Fonte foto: Samsung

Dopo il lancio dei nuovi Galaxy S25 e in attesa dell’arrivo degli ancora inediti Galaxy A36 e A56, in casa Samsung si lavora a un altro progetto, che sarà una novità assoluta per la gamma di smartphone della casa coreana.

È in arrivo, infatti, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip FE, smartphone destinato a diventare il nuovo entry level della gamma di pieghevoli Galaxy Z, riprendendo il design del Galaxy Z Flip 6 (in foto).

La conferma (indiretta) sull’esistenza dello smartphone, già anticipato da diverse indiscrezioni, è arrivata direttamente da Samsung. Il debutto del nuovo pieghevole potrebbe, quindi, essere molto vicino.

Samsung Galaxy Z Flip FE: è confermato?

L’insider @erenylmaz075 su X ha diffuso alcune informazioni in merito al nuovo Samsung Galaxy Z Flip FE, rivelando l’esistenza di un nuovo modello, con codice SM-F761, citato nei server Samsung dedicati agli aggiornamenti OTA.

Il codice in questione si riferisce a uno smartphone pieghevole (come chiarito dalla presenza della lettera F) e, in particolare, a un componente della gamma Z Flip (elemento confermato dal numero 7 che segue la lettera F).

Si tratta di un modello ancora inedito. Considerando che il debutto del Galaxy Z Flip 7 è ancora lontano, quasi sicuramente questo codice fa riferimento al nuovo e ancora inedito Galaxy Z Flip FE.

Samsung Galaxy Z Flip FE: come sarà

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip FE è già stato anticipato da diverse indiscrezioni che hanno confermato buona parte della scheda tecnica. Lo smartphone dovrebbe avere un display pieghevole con pannello Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre a un display esterno da 3,4 pollici, con risoluzione di 748 x 720 pixel.

Sotto la scocca ci sarà il SoC Exynos 2400, utilizzato anche dai Galaxy S24/S24 Plus, che sarà affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 256/512 GB di storage UFS 4.0. Non ci sono ancora dettagli sulla batteria mentre il comparto fotografico comprenderà un sensore principale da 50 Megapixel e una selfie camera da 10 Megapixel.

Il sistema operativo sarà Android 15 con One UI 7 e con le funzionalità Galaxy AI già disponibili su diversi altri smartphone della casa coreana, a partire dai nuovi Galaxy S25. Lo smartphone riceverà 7 major update.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip FE arriverà sul mercato con un prezzo di listino nettamente inferiore rispetto al Galaxy Z Flip 6, proposto a partire da 1.279 euro (ma con un prezzo reale nettamente inferiore già nelle prime settimane successive al lancio). Il lancio del nuovo smartphone potrebbe arrivare nel corso del secondo trimestre del 2025. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.