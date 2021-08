Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, c'è la conferma: è record di vendite

Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare la notizia che i nuovi Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, cioè i nuovi smartphone pieghevoli Samsung 2021 presentati l’11 agosto, arriveranno in ritardo a molti degli acquirenti che li hanno già preordinati. Il motivo sarebbe l’eccesso di domanda, inaspettata anche per il gigante coreano. Ora arriva la conferma: i pieghevoli Samsung stanno registrando vendite da record.

A dirlo è Sohee Kim di Bloomberg, che su Twitter ha snocciolato alcuni dati ufficiali che non solo confermano quanto già ipotizzato nei giorni scorsi, ma addirittura descrivono un quadro ancor più roseo per Samsung: il totale dei Galaxy Z fold3 e Galaxy Z Flip3 venduti durante la fase iniziale di preordine, ormai terminata, hanno raggiunto le 920 mila unità in Corea del Sud. I primi dati, pubblicati da The Korea Herald e aggiornati alla settimana scorsa, parlavano di 450 mila unità con possibilità di arrivare a 800 mila. Confermato anche il fatto che i preordini dei due pieghevoli sono andati nettamente meglio di quelli della serie Note20 e di Samsung Galaxy S21.

Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, i dati in Corea

“I preordini domestici di Z Fold3 e Z Flip3 sono del 30% migliori rispetto a quelli del Galaxy Note20 dell’anno scorso e dell’80% migliori rispetto a quelli del Galaxy S21 di gennaio, secondo Samsung“, queste le parole affitate dalla Kim a Twitter.

Poi la giornalista di Bloomberg aggiunge: “I preordini degli ultimi smartphone Flip e Fold hanno raggiunto 920.000 unità dal 17 al 23 agosto in Corea del Sud, circa il doppio di quanto ha fatto Galaxy S21 nei primi 7 giorni di vendita“.

Secondo la Kim, inoltre, tra i due pieghevoli vince nettamente il Galaxy Z Flip3, che è più economico e orientato ai giovani rispetto al Galaxy Z Fold3: il 70% delle prevendite sono per il primo, il restante 30% per il secondo.

Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 nel resto del mondo

Sempre secondo la Kim, inoltre, i due nuovi pieghevoli Samsung 2021 si vendono molto bene anche al di fuori del mercato domestico coreano: in India, ad esempio, le vendite combinate dei due modelli hanno superato di 2,7 volte quelle del Galaxy Note20.

Non abbiamo ancora dati ufficiali per altri Paesi, ma dalle email girate da alcuni acquirenti al sito tedesco AllAboutSamsung.de sappiamo per certo che in Germania, Francia e Regno Unito sono decisamente sostenute tanto che Samsung non regge il ritmo delle spedizioni.

In Francia e Regno Unito, ad esempio, la consegna di questi smartphone è slittata al 7 settembre, in Germania addirittura a metà settembre.

Si tratta di numeri importanti, visto che anche in Europa Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 sono venduti a prezzi tutt’altro che popolari (anche se giustificati dalla tecnologia implementata, che costa parecchio): Galaxy Z Flip3 parte da 1.099 euro, Galaxy Z Fold3 parte da 1.849 euro.

Al momento non si segnalano ritardi nelle consegne in Italia, ma non è da escludere che anche nel nostro Paese, a breve, ci sarà da aspettare un po’ prima di mettere le mani su uno dei due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung.

Il timore di molti, invece, è che finito il periodo di prevendita con questi dispositivi possa accadere quanto già visto con le console next-gen PS5 e Xbox Series X: i bagarini che fanno incetta di esemplari sui pochi mercati dove si trovano per poi rivenderli a prezzi folli.