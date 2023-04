Samsung lancerà un tablet pieghevole: Galaxy Z Tab

Negli ultimi giorni Samsung è di nuovo al centro dei rumor dei principali leaker, che si affannano a "spoilerare" le presunte caratteristiche tecniche dell’attesissima gamma di tablet Samsung Galaxy Tab S9, in arrivo molto probabilmente ad agosto. Ma i Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra e Galaxy Tab S9 FE non saranno, forse, i protagonisti dell’evento estivo di Samsung: potrebbe arrivare anche un tablet pieghevole, il primo della serie Samsung Galaxy Z Tab.

Samsung Galaxy Z Tab: i rumor

A ipotizzare l’arrivo di Samsung Galaxy Z Tab insieme alla nuova gamma Samsung Galaxy Tab S9 è il leaker @Tech_Reve, a dire il vero non famosissimo. Il leaker non è nemmeno molto generoso con i dettagli tecnici e si limita a twittare: "Esclusivo: Z Tab, il tablet pieghevole, sarà lanciato insieme ai Galaxy Tab S9 quest’anno".

A rendere credibile questo rumor, però, ci sono la storia recente di Samsung, un suo brevetto di un paio di anni fa e, soprattutto, i concept mostrati a maggio 2022 alla Display Week di San Jose, California.

Samsung Galaxy Z Tab: i concept

Lasciando per ora da parte i brevetti, che contano qualcosa solo quando diventano almeno un concept, analizziamo direttamente i concept: l’anno scorso Samsung mostrò i prototipi "Flex G" e "Flex S" (in foto). In entrambi i casi stiamo parlando di "Trifold", cioè pieghevoli con tre segmenti e due cerniere.

Il primo si piega due volte verso l’interno, il secondo si piega due volte dentro e due fuori. In entrambi i casi i concept erano solo dei display, senza altra elettronica di supporto, ma Samsung ha in casa tutto ciò che le serve per trasformare quei prototipi in dei tablet pieghevoli pronti per il mercato.

Il pieghevole a doppia piega interna (molto simile a quello mostrato nel brevetto di due anni fa), da chiuso, occuperebbe più o meno lo spazio di due smartphone. Quello a piegha a "Z", invece, sarebbe più stretto ma più spesso.

Samsung Galaxy Z Tab: arriverà veramente?

Lo ripetiamo: Samsung Galaxy Z Tab al momento è solo un rumor, per di più neanche del più famoso dei leaker. Ma crederci non è da sciocchi: Samsung, dal 2019 in poi, ha puntato tantissimo sugli smartphone pieghevoli e, con uno sforzo industriale enorme, ha creato un nuovo prodotto che ha creato un nuovo mercato.

Non è stata la prima a commercializzare un telefono pieghevole, è vero, ma è stata la prima a farlo anche in USA e in Europa e a portare sul mercato prodotti credibili, anche se carissimi. Oggi, sul mercato dei pieghevoli, ci sono anche Oppo, Huawei, Honor, Motorola, Huawei, Xiaomi, Vivo.

E, prima o poi, arriverà anche Apple che, probabilmente, si prenderà una bella fetta di questo mercato. Quando arriverà quel momento, quindi, Samsung dovrà essere pronta con un prodotto ancora più avanti dell’iPhone pieghevole e, quasi certamente, sarà un tablet foldable della linea Samsung Galaxy Z Tab.