Il nuovo Samsung Galaxy Tab S10 è in sviluppo: il debutto del nuovo tablet, futuro rivale degli iPad, è in programma tra qualche mese

Fonte foto: Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S10 è in sviluppo, come confermano diverse indiscrezioni trapelate in queste ultime settimane, ma non arriverà subito. Nel corso dell’evento Galaxy Unpacked tenuto in questi giorni, infatti, la casa coreana si è concentrata su altri dispositivi, come i nuovi Galaxy Z e gli smartwatch Galaxy Watch7 e Ultra oltre al Galaxy Ring.

Per il Samsung Galaxy Tab S10, il tablet con cui Samsung punta a sfidare Apple, bisognerà attendere ancora qualche mese. Il futuro rivale di iPad Pro dovrebbe essere pronto per la fine del 2024 andando a rinnovare la famiglia di tablet Galaxy che, attualmente, ha come modelli top di gamma i Galaxy Tab S9 (in foto).

Samsung Galaxy Tab S10: quando arriva

Il ciclo di aggiornamento della gamma Galaxy Tab S di Samsung prevede il lancio di un nuovo modello ogni 18 mesi, più o meno. L’attuale Galaxy Tab S9 è stato lanciato nell’agosto del 2023. Di conseguenza, c’è ancora qualche mese da attendere per il debutto del Galaxy Tab S10. Il nuovo tablet top di gamma, atteso in più varianti, potrebbe arrivare entro fine 2024, nel corso dell’evento che porterà al debutto anche il nuovo Galaxy S24 FE. In alternativa, Samsung potrebbe posticipare il lancio del suo nuovo tablet al primo trimestre del 2025.

Samsung Galaxy Tab S10: come sarà

Nonostante manchino ancora alcuni mesi al debutto, le prime informazioni sul nuovo Samsung Galaxy Tab S10 sono già disponibili. In rete, infatti, è stata avvistata una variante del nuovo tablet, che dovrebbe essere il Tab S10+, con il SoC MediaTek Dimensity 9300+, attuale chip top di gamma di MediaTek, che può garantire prestazioni molto elevate, in linea con quelle dello Snapdragon 8 Gen 3 utilizzato dal Galaxy S24 Ultra e dai nuovi Galaxy Z.

Non ci sono ancora conferme in merito a quelle che saranno le varianti del nuovo Samsung Galaxy Tab S10. Un report di alcune settimane fa aveva anticipato l’addio alla versione base (rappresentata attualmente dal Galaxy Tab S9). Lo scenario più probabile, però, è quello del lancio di tre varianti, con dimensioni analoghe a quelle della gamma Galaxy Tab S9 (da 11, 12,4 e 14,6 pollici di diagonale).

Considerando il periodo di lancio atteso (fine 2024-inizio 2025) è possibile anticipare la presenza del sistema operativo Android 15 con One UI 7.0, ottimizzata per i tablet. Se Samsung dovesse garantire lo stesso supporto software dei Galaxy S24, le varianti dei nuovi Galaxy Tab S10 potrebbero ricevere fino a 7 anni di aggiornamenti, arrivando così ad Android 22. Attualmente, invece, i Galaxy Tab S9 (comprese le varianti FE) possono sfruttare un supporto software inferiore, con 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.