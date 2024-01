Samsung, la lavasciuga a un prezzo incredibile: sconto mai visto prima

Fonte foto: Suchada Tansirimas/iStock

Uno degli elettrodomestici più utili in questo periodo dell’anno è l’asciugatrice. Con le temperature vicine allo zero, fa asciugare il bucato diventa veramente complicato. Purtroppo non tutti hanno lo spazio a disposizione per posizionare nello spazio adibito a lavanderia sia la lavatrice sia l’asciugatrice. Cosa fare in casi del genere? Molto semplice, basta acquistare una lavasciuga. Sul mercato, infatti, esistono questi elettrodomestici due in uno che oltre a lavare i vestiti sono anche in grado di asciugarli. Come ad esempio la lavasciuga Samsung Crystal Clean che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo speciale grazie allo sconto di inizio anno.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Stiamo parlando di un elettrodomestico utilissimo e con funzionalità avanzate. La lavasciuga Samsung ha un cestello con una capacità di 9 chilogrammi, che si riduce a sei chilogrammi in fase di asciugatura. Come detto, oggi è disponibile al minimo storico con uno sconto straordinario del 33% che permette di risparmiare ben 300 euro. A questo sconto puoi aggiungere anche un coupon di ben 30 euro che fa scendere ancora di più il prezzo. Insomma, un doppio sconto da non farsi sfuggire: approfittane subito.

Lavasciuga Samsung Crystal Clean

Lavasciuga Samsung: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte del giorno tra gli elettrodomestici per la casa. La lavasciuga Samsung è in offerta con un doppio sconto da non farti sfuggire. Oggi la paghi 569,05€ con un sconto del 35% rispetto a quello di listino. Il risparmio totale sfiora i 330 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno.

Amazon offre anche dei servizi extra molto utili. Il ritiro del vecchio elettrodomestico è gratuito, mentre se vuoi anche il servizio di disimballaggio il costo è di 10 euro. Aggiungendo altri 10 euro c’è anche l’installazione. Scegli il servizio più utile per te e completa l’acquisto.

Lavasciuga Samsung Crystal Clean

Lavasciuga Samsung: le caratteristiche tecniche e funzionalità

Una lavasciuga completa e con tantissime funzionalità utili. Partiamo dalla caratteristica più importante: il peso supportato dal cestello. In fase di lavaggio puoi inserire vestiti fino a un massimo di nove chilogrammi, mentre per l’asciugatura supporta al massimo sei chilogrammi.

Le funzionalità e le tecnologie della lavasciuga Samsung Crystal Clean sono veramente tante. A partire dalla funzione Ecolavaggio che assicura un bucato perfetto anche a basse temperature. Il merito è della speciale tecnologia che trasforma il detergente in bolle che penetrano velocemente nei tessuti e rimuovono tutto lo sporco, proteggendo i materiali e facendoti risparmiare anche energia. Utilissima anche la funzione AirWash che sfrutta l’aria calda per rimuovere gli odori sgradevoli e rimuovere il 99,9% dei batteri senza utilizzare acqua calda o prodotti chimici costosi e inquinanti.

Samsung ha dotato la lavasciuga dell’ottimo motore con tecnologia Digital Inverter che permette di ottenere risultati migliori rispetto agli altri modelli utilizzando meno energia e facendo anche meno rumore. La lavasciuga ha anche funzioni molto utili che riguardano la manutenzione dell’elettrodomestico. Eco Pulizia Cestello+ effettua una pulizia interna eliminando tutti i batteri che producono cattivi odori e rimuovendo anche lo sporco dalla guarnizione in gomma dell’oblò. La tecnologia Cassetto StayClean, invece, rimuove ogni residuo di detergente dalla bacinella dei detersivi, in modo che sia sempre pulito e igienizzato.

Lavasciuga Samsung Crystal Clean