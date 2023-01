Samsung: le nuove Smart TV OLED, Micro LED e Neo QLED 2023

Al CES 2023, Samsung ha presentato le sue novità per televisori Neo QLED, OLED e Micro LED. Tutti vengono proposti con alcune novità per migliorare la qualità dell’immagine e l’esperienza di visione dell’utente, ma restano le grandi differenze di fondo tra queste tre tecnologie: Neo QLED è la miglior versione di Samsung della vecchia tecnologia LCD, mentre l’OLED è la tecnologia oggi preferita dagli amanti dell’alta qualità e, infine, la Micro LED è la tecnologia del futuro e, come tale, è carissima.

Samsung Neo QLED

La qualità dell’immagine della nuova gamma di Smart TV Samsung Neo QLED (disponibili sia con risoluzione 4K che 8K) è affidata all’avanzato Neural Quantum Processor, un chip ingrado di elaborare 14 bit di colore per ogni pixel. Le TV sono dotate anche di funzioni AI di ​​Upscaling e Shape Adaptive Light Control, per un controllo della luminosità più preciso e senza l’effetto "blooming".

Il contrasto migliora grazie alla tecnologia Real Depth Enhancer Pro, che rileva le aree che maggiormente vengono guardate e migliora, di conseguenza, la qualità complessiva dell’immagine senza effettuare una mole eccessiva di calcoli. La gamma Samsung Neo QLED 2023 utilizza anche un algoritmo proprietario che è alla base dell’Auto HDR Remastering. Si basa sualgoritmi di deep learning per analizzare e applicare l’HDR (High Dynamic Range) ai contenuti SDR in tempo reale.

Altra novità riguarda gli utenti dell’ecosistema domotico SmartThings. Ora il modulo One-Chip di SmartThings per Zigbee e Matter Thread è integrato direttamente nella TV e consente di gestire anche prodotti IoT di terze parti, oltre ovviamente a quelli marchiati Samsung.

Chat Together, invece, consente di chattare con altri utenti che stanno guardando in tempo reale lo stesso contenuto, mentre tramite ConnecTime è possibile trasferire videochiamate da un altro dispositivo alla TV in modo semplice e con 3D Map View si possono gestire e monitorare i dispositivi connessi grazie a una piantina della casa dove vengono mostrati tutti i dispositivi SmartThings attivi.

Samsung Micro LED e OLED

La famiglia di Smart TV Micro LED di Samsung sarà disponibile nei formati 50, 63, 76, 89, 101, 114 e 140 pollici. Il design modulare dei Micro LED, spiega Samsung, consentirà agli utenti di adattare liberamente la TV alle proprie esigenze. Le TV arriveranno praticamente senza cornici.

Da sottolineare che nuovi modelli da 50 e 63 pollici sono completamente nuovi e rappresentano un’opzione molto più economica per questa tecnologia, che rimane comunque molto costosa rispetto alla classica OLED e, ancor di più, a quella LCD.

Samsung amplia il listino OLED un modello da 77 pollici che si affianca ai modelli da 55 e 65 pollici. Questi nuovi TV OLED gestiscono una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz, sono anche compatibili con FreeSync Premium Pro e Nvidia G-Sync e sono dotati della tecnologia Quantum Dot e del processore Neural Quantum.