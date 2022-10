La Smart TV più luminosa al mondo

Tecnologia Mini LED, diagonale da ben 98 pollici ed un prezzo simile a quello di una berlina di segmento C, ma il vero record è un altro: la Smart TV Samsung Neo QLED QN100B è il televisore più luminoso al mondo, con ben 5.000 nit di luminosità. Un valore altissimo, reso possibile anche dalla tecnologia Mini LED che, con migliaia di LED che si accendono e spengono indipendentemente, permette a questa Smart TV di emettere così tanta luce.

Samsung Neo QLED QN100B: caratteristiche tecniche

Samsung Neo QLED QN100B non è un prodotto consumer: è una Smart TV di alta gamma e dal prezzo elevatissimo, che solo in pochi fortunati potranno permettersi. Sarà più probabile vederla in negozi e show room, dove si troverà anche più a suo agio viste le dimensioni (la diagonale sfiora i 2,5 metri).

Il pannello è, come accennato, in tecnologia Mini LED, con strato di Quantum Dot per migliorare i colori. Il refresh è di 120 Hz e la risoluzione è 4K. Il chip Neural Quantum Processor 4K si occupa di tutti gli algoritmi di miglioramento delle immagini e di espansione della gamma dinamica, anche se (come al solito) Samsung non ha certificato Dolby Vision questa TV. Ci sono, invece HDR10+ e HLG.

Molto buono anche il comparto audio, integrato nel pannello e con una raffinatissima configurazione 6.4.4 canali, per 120 watt totali di potenza. Il sistema operativo è l’usuale Samsung Tizen, per il quale ormai non mancano le app di tutte le piattaforme di streaming.

Il tutto con un design impressionante: fatta eccezione per il piccolo stand che la tiene eretta, la Smart TV Samsung Neo QLED QN100B è uniformemente sottile, senza alcun rigonfiamento posteriore, una sorta di quadro.

Samsung Neo QLED QN100B: quanto costa

Il prezzo della Smart TV Samsung Neo QLED QN100B è elevatissimo: circa 35.000 dollari. Non abbiamo il prezzo in euro perché, al momento, questo modello è in vendita solo sul mercato americano.

Sembra molto probabile che la QLED QN100B arrivi in Europa, Italia inclusa, già nei prossimi mesi. Magari per Natale…