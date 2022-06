Samsung prepara un nuovo low cost: Galaxy A04 Core

Uno dei nuovi modelli di smartphone entry-level in arrivo è il Samsung Galaxy A04 Core. La serie A di Samsung, presenta infatti dei dispositivi con una scheda tecnica di base e con prezzo molto conveniente. Sono solitamente "battery phone", ossia telefoni con batteria capiente e che consumano poco, quindi con una grande autonomia.

Di contro, hanno fotocamere sufficienti per scattare foto senza grosse pretese o fare qualche breve video. Sono per lo più dispositivi nati con l’intento di incrementare quote nei mercati emergenti dove spesso non c’è la possibilità di spendere troppo per un telefono. Alla fine dello scorso anno fu presentato il Galaxy A03 Core (in foto D’APERTURA) mai distribuito in Italia, che aveva a bordo il chip Unisoc SC9863A abbinato a 2/32 GB di memoria. Una dotazione decisamente troppo basica anche per un entry level. Il nuovo modello, il Samsung Galaxy A04 Core, invece cambia marcia, secondo i rumors, presentati dal sito tedesco Winfuture. Difatti, la nuova scheda tecnica dovrebbe includere un SoC Samsung e una palette di colori molto più ampia rispetto al predecessore.

Samsung Galaxy A04 Core: come sarebbe

Secondo i rumors il nuovo Samsung Galaxy A04 Core avrebbe in comune con il predecessore il design, che ricalca le medesime linee squadrate.

Il processore a bordo sarebbe l’Exynos 850 di produzione Samsung, un chip a otto core che dovrebbe offrire un po’ più di prestazioni rispetto al chip del produttore cinese Unisoc, ma niente di particolarmente entusiasmante.

Accanto al taglio di memoria basic, 2/64 GB potrebbero essere proposti tagli maggiori come quello 4/64 GB. Se lo schermo resterà il medesimo del predecessore allora potrebbe essere un display LCD HD+ Infinity-V da 6.5 pollici con risoluzione 720×1.560 pixel.

Il comparto fotocamere potrebbe ricalcare l’impianto del predecessore, dunque sul retro troverebbe spazio un unico sensore da 8 MP con apertura f/2.0 e flash LED, mentre nel notch anteriore troverebbe posto una fotocamera da 5 MP. La batteria resterebbe una capiente 5.000 mAh, ma trattandosi di un Samsung è prevedibile una ricarica al massimo da 15 watt.

Samsung Galaxy A04 Core: quando arriverebbe

Al momento per il Samsung Galaxy A04 Core non disponiamo ancora di una data di uscita e non sappiamo se e quando arriverà in Europa e in Italia. Ovviamente resta ignoto anche il prezzo non avendo un riferimento di una versione precedente.