Samsung ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato del nuovo monitor ViewFinity S9 da 27 pollici. Erede naturale del ViewFinity S8 (del 2022), questo nuovo schermo 5K è stato sviluppato dal colosso sudcoreano della tecnologia per tutti i professionisti che operano nel settore creativo e visivo, che potranno utilizzare al meglio i propri strumenti di lavoro, sfruttando le potenzialità di un monitor di fascia alta completamente personalizzabile in base alle esigenze dei singoli utenti.

ViewFinity S9: scheda tecnica

Il ViewFinity S9 ha uno schermo da 27 pollici con risoluzione 5K (5.120×2.880 pixel), refresh rate a 60 Hz, luminosità massima di 600 nit, tempo di risposta di 5 millisecondi e contrasto 1000:1 con copertura 99% del spazio colore DCI-P3. Il sistema operativo utilizzato da questo dispositivo è il ben noto Samsung Tizen che consente all’utente di accedere a tutte le funzionalità già viste sugli altri prodotti del colosso sudcoreano, tra cui Samsung Smart Hub che permette di utilizzare il monitor come se fosse una TV e passare rapidamente dal lavoro all’intrattenimento.

Si tratta di un dispositivo pensato principalmente per un utilizzo professionale, con la promessa di una qualità dell’immagine di altissimo livello con colori fedeli e una grandissima definizione dei dettagli. Per questo motivo il monitor è compatibile sia con i Mac che con i PC Windows, con entrambi i sistemi operativi che possono utilizzare tutte le connessioni disponibili: una Thunderbolt 4, una mini DisplayPort e tre ingressi USB-C.

Integrati nel display anche due speaker da 5 W con la funzione Adaptive Sound+, che ottimizza l’audio in tempo reale a seconda di ciò che viene riprodotto sullo schermo. Presente anche webcam SlimFit 4K con Auto Framing, una tecnologia che permette di mantenere l’utente all’interno dell’inquadratura anche quando cambia posizione, una soluzione perfetta per le videochiamate (di lavoro e non).

ViewFinity S9: personalizzazione del display

Tra le particolarità del ViewFinity S9 troviamo la calibrazione intelligente dello schermo tramite l’app SmartThings, che permette di personalizzare le impostazioni di visione del dispositivo scegliendo la miglior configurazione possibile in base alle proprie esigenze.

Per tutelare la salute degli utenti professionali, che passano diverse ore di fronte al monitor, il display di Samsung utilizza anche la tecnologia Intelligent Eye Care, certificata TUV, che riduce l’affaticamento degli occhi. La finitura “matte” (non lucida) riduce la luce riflessa dal monitor, senza oscurare la visione. Infine lo schermo può essere anche regolato in altezza per essere sempre al livello degli occhi, inclinato per adattarsi agli angoli di visione e, in modalità Pivot, può essere ruotato per una migliore visualizzazione dei documenti lunghi.

ViewFinity S9: prezzo e disponibilità

Il nuovo schermo ViewFinity S9 è già presente sul sito ufficiale di Samsung e può essere acquistato nei principali negozi di elettronica al prezzo consigliato di 1.599 euro. Un prezzo veramente alto per un display da 27 pollici, ma non per un display professionale.