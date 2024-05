Samsung, lo smart TV top a prezzo stracciato: oggi risparmi centinaia di euro

Completo, versatile e funzionale, lo smart TV del produttore sudcoreano è perfetto per il tempo libero e per il lavoro. Oggi lo trovi al minimo storico e puoi pagarlo a rate.

Colori profondi e ottimizzati per immagini vivide e realistiche; esperienza d’ascolto immersiva e tridimensionale; piattaforma smart che espande a dismisura le potenzialità di un apparecchio già di per sé completo e versatile.

Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche di punta che rendono gli smart TV Samsung Serie CU7170 ancora oggi tra i migliori in commercio (nonostante siano stati ormai lanciati sul mercato più di un anno fa). Grazie alle tecnologie esclusive messe a punto dai tecnici e dagli ingegneri, infatti, l’esperienza visiva è paragonabile a quella garantita da televisori con pannelli OLED. A un prezzo, però, decisamente più abbordabile: grazie alle offerte top di oggi su Amazon, i modelli da 50 pollici e da 75 pollici sono più convenienti che mai.

Samsung, lo smart TV top di gamma a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione troppo interessante per farsela scappare a cuor leggero, quella disponibile oggi su Amazon. Lo smart TV del produttore sudcoreano può essere acquistato al prezzo più basso di sempre sia nella versione da 50 pollici sia nella versione da 75 pollici grazie a uno sconto superiore al 30%. Il Samsung Smart TV Serie CU7170 da 50 pollici costa 365,00 euro contro i 599,00 euro del listino (con un risparmio superiore ai 230 euro); il Samsung Smart TV Serie CU7170 da 75 pollici costa 729,99 euro contro i 1,069,99 euro del listino (oltre 340 euro di risparmio).

Sia il modello da 50 pollici sia il modello da 75 pollici possono poi essere acquistati a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o una carta di debito tra i metodi di pagamento possono infatti optare per il pagamento rateale a tasso zero. In questo modo il modello da 50 pollici costa 73 euro al mese per cinque mesi mentre il modello da 75 pollici costa 146 euro al mese per cinque mesi.

Samsung Crystal UHD Serie CU7170 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello LED di ultima generazione e tecnologie come il PurColor permettono agli smart TV Samsung Crystal UHD Serie C7190 di esprimere un’ampissima gamma di colori, per immagini dettagliate e realistiche come mai prima d’ora. Il processore Crystal 4K sfrutta invece avanzati algoritmi per analizzare il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizzarne risoluzione e impostazioni per garantire la miglior esperienza visiva possibile, indipendentemente dal programma che si sta guardando.

Discorso analogo anche per il sonoro. L’impiego di tecnologie come l’OTS Lite permette di simulare un audio tridimensionale di qualità cinematografica. L’esperienza di ascolto sarà immersiva e avvolgente: sarà come essere sempre al centro dell’azione.

La piattaforma smart, come accennato inizialmente, espande a dismisura le potenzialità e gli utilizzi del televisore Samsung in offerta oggi su Amazon. Grazie al mirroring potrai accedere facilmente a contenuti e applicativi installati su PC o smartphone e utilizzare lo smart TV come "schermo grande" in ufficio o in casa. La possibilità di installare Google Meet, inoltre, darà modo di svolgere videoconferenze in maniera nativa e semplice.

