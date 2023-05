Samsung, lo smart TV da 50 pollici costa pochissimo: sconto da non perdere

La qualità di un OLED raggiunta da un "semplice" pannello LCD LED? Sembra quasi essere una battuta, ma è (quasi) così. Il pannello degli smart TV QLED Samsung garantisce infatti una qualità visiva paragonabile (identica, sotto molti punti di vista) a quelli di un pannello con diodi organici.

Il tutto a un prezzo decisamente più basso, ovviamente. Si prenda ad esempio lo smart TV 50 pollici Samsung Serie Q80B. Un apparecchio valido e versatile, che coniuga la qualità di un pannello QLED con la potenza di calcolo del processore Quantum 4K per un’esperienza visiva che ha davvero poco da invidiare a quella dei più costosi OLED. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo smart TV del produttore sudcoreano è più economico che mai.

Samsung TV QLED QE50Q80BATXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il lavoro "combinato" del pannello QLED e del processore Samsung Quantum 4K garantisce una qualità visiva di livello cinematografico. Merito anche degli algoritmi di intelligenza artificiale, che analizzano il flusso dei fotogrammi in tempo reale per ottimizzare le impostazioni e garantire dettagli nitidi in ogni scena. Un’esperienza ulteriormente migliorata grazie alla compatibilità con tecnologie come il Quantum HDR, che arricchisce la gamma cromatica per colori e sfumature realistici come non mai.

Discorso analogo anche per l’audio. La compatibilità con tecnologie come l’Object Tracking Sound, il Q-Symphony e lo SpaceFit Sound fa sì che il sonoro sia ottimizzato non solo in base al programma che si sta guardando, ma anche in base alla stanza in cui si trova il TV.

A questo si uniscono, poi, configurazioni basate su specifici utilizzi del TV. Le modalità Motion Xcelerator Turbo+ e FreeSync Premium Pro sono pensate per i gamer incalliti: la maggior frequenza di aggiornamento ti permette di giocare ai titoli più frenetici senza lag né strani "effetti scia" sul TV, per un’esperienza videolugidca impareggiabile.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il TV Samsung Serie Q80B ha davvero poco da invidiare anche ad apparecchi più costosi. La piattaforma Samsung TV Plus ti permette di accedere a migliaia di film e serie TV di ogni genere, mentre la compatibilità con SmartThings dà modo di controllare i dispositivi della smart home compatibili direttamente tramite il telecomando del TV. E grazie ad Alexa e Google Assistente sarai in grado di gestire tutte le funzionalità con semplici comandi vocali.

Samsung, lo smart TV da 50 pollici al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo

Per capire come mai il Samsung serie Q80B sia tra le migliori offerte di oggi su Amazon è sufficiente dare uno sguardo allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico. Lo smart TV con pannello QLED da 50 pollici può essere acquistato con un -56% sul listino, con il prezzo che crolla al punto più basso di sempre. Il Samsung TV Serie Q80B da 50 pollici costa 528,89 euro, con un risparmio di ben 670 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

