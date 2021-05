Meglio un monitor o una TV? Meglio entrambi

Una “via di mezzo“, un ibrido, tra uno strumento come il monitor orientato principalmente alla produttività ed un mezzo tipicamente da svago come una TV. È la linea Samsung Smart Monitor che, dopo aver esordito nel novembre scorso, in queste ore amplia le linee M7 ed M5 con due novità importanti in termini di scelta.

Tra i due la bilancia delle differenze pende verso il più impegnativo M7, ma come sempre è tutta una questione di dimensioni ed esigenze. Del resto la linea Smart Monitor di Samsung è caratterizzata da un’estrema flessibilità: ci si può fare di tutto, è pensata per i clienti business, consumer e gli studenti che lavorano, apprendono o semplicemente vogliono intrattenersi con un gioco, un film o una serie TV. I monitor dell’azienda coreana sono “intelligenti“: gli si possono installare delle app progettate appositamente proprio come si farebbe con una smart TV, possono connettersi autonomamente alla rete Wi-Fi, possiedono degli altoparlanti ed un telecomando per gestire la riproduzione a distanza. Non hanno il tuner per la visione dei canali TV in chiaro, ma lo streaming sopperisce quasi sempre.

La linea M7 dei Samsung Smart Monitor

La linea M7 dei Samsung Smart Monitor è quella con risoluzione 4K ed era già a listino, ma con l’unica dimensione da 32 pollici. Arriva adesso la variante da ben 43 pollici che mantenendo la risoluzione 4K UHD riesce ad assicurare un boost in termini di intrattenimento e, perché no, anche di produttività.

Di certo l’impatto estetico è garantito da un design in cui le antiestetiche cornici nere intorno allo schermo sono ridotte al minimo il che accresce il coinvolgimento. E poi c’è tutta la flessibilità del sistema Smart Monitor di Samsung, con uno strumento di lavoro che in un batter d’occhio si trasforma in uno strumento ludico, grazie alle app dei servizi di streaming, gli altoparlanti integrati e il supporto ad HDR che insieme alla risoluzione 4K sono garanzie di qualità visiva.

Interessante la presenza, ma solo sul nuovo Smart Monitor da 43", di un telecomando all-in-one in plastica riciclata che alla ricarica tramite USB-C affianca la possibilità di essere alimentato da energia solare.

Chi ritiene che 43 pollici sono troppi per il proprio spazio a disposizione, e preferisce schermi più compatti, può però approfittare delle attuali promozioni Samsung. Il Samsung Smart Monitor M7 da 32" è oggi al prezzo più basso di sempre.

Samsung Monitor M7 da 32 pollici, 16:9, UHD 4K, Smart TV

La linea M5 dei Samsung Smart Monitor

Le novità coinvolgono anche la linea M5 dei Samsung Smart Monitor, anch’essa disponibile dal lancio. Arriva il formato da 24 pollici che porta a tre le dimensioni tra cui scegliere in fase d’acquisto: 32, 27 o, appunto, 24 pollici.

La chiave del nuovo Samsung Smart Monitor M5 da 24 pollici, sta nel prezzo di listino, mai così basso, e nelle dimensioni inferiori, che rispondono anche a quei contesti in cui lo spazio a disposizione non è tanto. Rimane inalterata la risoluzione del pannello, Full HD, così come sono in comune con il resto della gamma le caratteristiche di base e le compatibilità con app e formati.

Novità minore per la linea M5 dei Samsung Smart Monitor è l’arrivo della colorazione bianca per i monitor M5 da 27 e da 32 pollici. Disponibilità all’acquisto a partire dai prossimi giorni, mentre i prezzi non sono ancora noti. Nel frattempo anche gli attuali M5 da 27 e 32 pollici sono in offerta.

Samsung Monitor M5 da 27 pollici, 16:9, Full HD, Smart TV

Samsung Monitor M5 da 32 pollici, 16:9, Full HD, Smart TV

Samsung Smart Monitor: TV Plus e Universal Guide

Samsung ha sfruttato il momento per annunciare anche delle novità software che riguardano tanto i nuovi modelli quanto quelli già in gamma. All’esordio la piattaforma in streaming TV Plus, che in un certo senso sopperisce alla mancanza del tuner TV con trasmissioni di vario genere live e on demand, e l’intelligente Universal Guide, che sulla base di quanto si è guardato in passato suggerisce cosa vedere tra i contenuti delle piattaforme più famose come Netflix, Amazon Prime Video, eccetera.