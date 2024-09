Samsung, gli smart TV top di gamma li paghi pochissimo: offerta del giorno

Fonte foto: Amazon

Un’esperienza visiva che non teme paragoni con nessuno, neanche con il più avanzato dei televisori con pannello OLED. Non si tratta di magia o di un trito e ritrito slogan pubblicitario: gli smart TV Samsung della serie QN90C sfruttano al meglio alcune delle tecnologie LED più avanzate (e l’intelligenza artificiale) per competere con tutti senza timore di alcun genere.

Immagini dettagliate, colori naturali e realistici, dettagli perfetti: sono questi alcuni dei punti di forza di questa serie di televisori del produttore sudcoreano. Lo sconto garantito da Amazon su alcuni modelli, poi, ti permette di acquistarli a un prezzo senza precedenti: prendendoli adesso risparmierai centinaia di euro sul listino dello stesso produttore sudcoreano.

Smart TV Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Promo imperdibile, quella garantita da Amazon su alcuni degli smart TV top di gamma Samsung. A uno sconto eccezionale che arriva fino al 50%, infatti, si somma la possibilità di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

il Samsung Serie QN90C da 43 pollici è disponibile oggi su Amazon con il 50% di sconto. Comprandolo ora lo paghi 699,90 euro contro i 1.399,00 euro del listino: il risparmio sfiora i 700 euro.

La versione da 50 pollici costa 889,00 euro grazie allo sconto del 48% garantito da Amazon. Anche in questo caso, il risparmio è esagerato: lo paghi oltre 800 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 1.699,00 euro.

Il modello da 75 pollici, infine, è disponibile con uno sconto del 42% ed è quello che garantisce un risparmio maggiore. Il prezzo in offerta è di 2.259,54 euro (sconto 42% sul prezzo consigliato dal produttore) e risparmi 1.650 euro.

Gli iscritti ad Amazon che hanno aggiunto una carta di credito o una carta di debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso 0. In questo modo, potrete dilazionare il pagamento in cinque rate senza costi aggiuntivi.

Samsung Smart TV QN90C scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli smart TV Samsung della Serie QN90C integrano il meglio della tecnologia LED per garantirti la miglior esperienza visiva possibile. Gli apparecchi del produttore sudcoreano sfruttano la tecnologia Quantum Mini Led e la tecnologia Quantum Matrix per immagini realistiche come mai prima d’ora. I colori saranno realistici e i contrasti ben definiti: potrai così goderti anche il più piccolo dettaglio dei tuoi film o delle tue serie televisive preferiti.

Il processore Neural Quantum 4K fa il resto. Sfruttando avanzati algoritmi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, analizza in tempo reale il flusso dei fotogrammi e ne migliora impostazioni e risoluzione (AI upscaling), indipendemente dal programma che stai guardando. In questo modo ogni volta che accendi il TV avrai la certezza di godere della miglior esperienza visiva possibile.

Discorso analogo anche per il sonoro. Gli smart TV Samsung Serie QN90C integrano alcune delle migliori tecnologie in circolazione – come l’audio OTS+ e il Dolby Atmos – per un’esperienza d’ascolto di qualità assoluta. L’OTS+, in particolare, simula un audio tridimensionale di qualità cinematografica: sarà come esser sempre al centro dell’azione.

La piattaforma smart, infine, permette di accedere velocemente ai tuoi contenuti preferiti – e trovarne di nuovi in linea con i tuoi gusti in maniera rapida e indolore – e di installare app di ogni genere attingendo a un catalogo infinito, o quasi.

