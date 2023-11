Samsung, questo è lo smart TV da 55" da comprare subito: prezzo mai visto prima

Fonte foto: Samsung

Questo primo di novembre non si poteva che aprire con un’offerta shock. Halloween è appena terminato, ma gli sconti da paura su Amazon sono all’ordine del giorno. E molto spesso riguardano anche prodotti tecnologici di assoluto valore, come nel caso dello smart TV Samsung protagonista di questo articolo. Infatti, stiamo parlando di un televisore di assoluto valore lanciato sul mercato da quest’anno e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 43% che permette di risparmiare ben 450€ sul prezzo di listino e lo fa scendere al minimo storico. Un’offerta da cogliere al volo e da non farsi scappare per nessun motivo.

Lo smart TV di cui ti stiamo parlando è il Samsung QLED da 55" della serie Q60C. Un TV super affidabile e con tante recensioni positive ricevute sul sito di e-commerce. E anche super venduto. La qualità delle immagini è molto elevata sia grazie al pannello 4K sia al processore Quantum 4K Lite che interviene in tempo reale per migliorare i colori e i contrasti. Come tutti i televisori smart Samsung a bordo è presente il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali app di video streaming, a partire da Amazon Prime Video fino ad arrivare a DAZN e RaiPlay. A questo prezzo è un vero affare da non lasciarsi scappare.

Smart TV Samsung Q60C in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Questa è una delle migliori offerte per uno smart TV disponibili oggi su Amazon. E non solo per il valore dello sconto e del risparmio, ma anche per la qualità del televisore in questione. Oggi trovi lo smart TV Samsung Q60C con schermo da 55" a un prezzo di 599€ con uno sconto di ben il 43% rispetto a quello di listino. Lo smart TV è già disponibile per la consegna e arriva direttamente a casa tua nel giro di pochissimi giorni. Per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, è possibile fare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, così hai modo di testare il televisore con tutta calma.

Smart TV Samsung Q60C da 55 pollici: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV perfetto per il tuo salotto. Nonostante uno schermo da 55", le dimensioni sono piuttosto compatte grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali e al design AirSlim che lo rende sottilissimo. Lo puoi sia poggiare su un mobile, sia fissarlo a pareti con il giusto supporto. Oltre alla facilità nel montaggio, il televisore Samsung Q60C offre tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo genere. Partiamo proprio dal display: un pannello da 55" con risoluzione 4K e supporto alla tecnologia Quantum Dot che assicura il 100% di volume nei colori. Il Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori reali per ogni livello di luminosità. Presente anche il Quantum Dot HDR che fa risaltare ogni dettaglio. A gestire il tutto c’è il potente processore Quantum 4K Lite che migliora la qualità di ogni contenuto grazie all’upscaling e all’intelligenza artificiale.

A bordo è presente il sistema operativo Tizen, uno dei migliori quando si tratta di televisori smart. C’è la massima compatibilità con tutte le app più importanti per lo streaming video (Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, RaiPlay, Disney+, Apple TV, YouTube) e in più grazie alla presenza dello Smart Hub hai suggerimenti e consigli personalizzati su cosa vedere in modo da dedicare meno tempo alla ricerca. Per gli amanti dei videogame c’è anche un Gaming Hub dove gestisci velocemente l’accesso ai tuoi titoli preferiti e anche alle piattaforme di cloud gaming, mentre il Motion Xcelerator assicura immagini più nitide e fluide diminuendo il lag.

