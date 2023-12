Samsung, lo smart TV a un prezzo mai visto prima: offerta imperdibile

Fonte foto: Samsung

Anche dopo Natale e prima della fine dell’anno sono in molti a cercare un nuovo smart TV. E grazie alle promo di fine anno di Amazon potete anche approfittare di alcune offerte davvero interessanti e con prezzi super scontati. Tra i tanti televisori disponibili sul sito di e-commerce abbiamo selezionato un modello Samsung molto interessante e con caratteristiche premium. Stiamo parlando del Samsung Crystal CU8070 da 50 pollici. Un televisore con dimensioni compatte perfetto per il tuo salotto. Grazie alle tecnologie all’avanguardia del produttore sudcoreano e al processore Crystal 4K, la qualità delle immagini è elevatissima con qualsiasi contenuto.

A catturare l’attenzione, però, è la promo speciale disponibile oggi su Amazon. Lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici è disponibile con uno sconto di poco superiore ai 150 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione dal sito di e-commerce. Una promo da cogliere al volo per uno dei migliori televisori disponibili in offerta in questi ultimi giorni del 2023.

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici: offerta, prezzo e sconto Amazon

Uno sconto mai visto prima per questo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici. Oggi lo trovi a un prezzo di 466 euro con uno sconto del 25% su quello di listino. Il risparmio è di poco superiore ai 150 euro e ti permette di approfittare del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 93,20 euro al mese sfruttando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in un paio di giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2023.

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Samsung è dotato di uno schermo da 50 pollici, processore Crystal 4K con risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche e tecnologia Dynamic Crystal Color che perfeziona i dettagli e le sfumature. Inoltre, la riduzione al minimo della cornice lo rende ancora più immersivo. Molto interessante poi la funzione Contrast Enhancer, per ottimizzare profondità e colore, mentre a chi gioca farà piacere sapere che è presente la funzione Motion Xcelerator, per un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide

Ma anche il comparto audio è ottimo. Basti citare la funzione OTS Lite, un audio surround 3D sincronizzato con l’azione per vivere al meglio ogni avventura. La funzione Q-Symphony offre invece una perfetta armonia tra eventuali soundbar presenti in casa e gli altoparlanti del televisore. L’audio si adatta a cosa stiamo guardando o facendo, grazie alla funzione Adaptive Sound. Puoi organizzare i tuoi contenuti grazie al sistema esclusivo Samsung Smart Hub, così da poter riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto e trovarli subito una volta accesa la tv. Puoi anche controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv, grazie alla funzione SmartThings.

