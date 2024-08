Samsung ha svelato le nuove serie di schede microSD PRO Plus ed EVO Plus: ecco caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Samsung

Samsung ha annunciato il lancio delle nuove schede microSD Pro Plus ed Evo Plus. Si tratta di una nuova generazione di schede di memoria in formato microSD in grado di garantire una capacità fino a 1 TB (superiore rispetto alla generazione precedente) con ottime prestazioni in lettura e scrittura grazie all’adozione della tecnologia V-NAND (V8).

Le schede microSD appena svelate da Samsung introducono diverse novità e puntano a offrire un buon rapporto qualità/prezzo. Sia le Pro Plus che le Evo Plus sono già disponibili sul mercato, con una garanzia limitata di 10 anni. Complessivamente, ci sono 9 varianti, con prezzi a partire da 18,99 euro.

MicroSD Samsung: le novità

Le nuove schede Samsung sono dotate anche di un controller realizzato con tecnologia di processo a 28 nm, che rappresenta un enorme passo in avanti rispetto alla generazione precedente, ferma a 55 nm. Sfruttando il motore ECC (Error Correction Code) con codice LDPC (Low Density Parity Check) da 2 kilobyte, le schede, secondo quanto rivelato da Samsung, sono in grado di offrire un maggior numero di cicli di scrittura e cancellazione e, quindi, la possibilità di utilizzo per un periodo di tempo prolungato.

Le schede, inoltre, sono progettate per l’utilizzo in condizioni estreme e sono in grado di resistere all’acqua (fino a 1 metro di profondità in acqua salata), alle alte e alle basse temperature (da 85° fino a -40°, in condizioni non operative) e ai raggi X. I nuovi supporti di memoria di Samsung sono, inoltre, compatibili con tantissimi dispositivi di uso quotidiano, da smartphone e tablet Android alle console portatili e fino ad arrivare alle action camera, ai droni e alle telecamere di videosorveglianza.

MicroSD Samsung Pro Plus: caratteristiche e prezzi

La gamma di microSD Pro Plus comprende quattro varianti:

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

Per tutte le varianti si registrano dati di oltre 180 MB /s in lettura sequenziale e di oltre 130 MB/S in scrittura sequenziale. Le schede rientrano nelle classi di velocità U3, V30, A2, Classe 10. Le microSD Pro Plus hanno un prezzo al dettaglio compreso tra 42,99 euro e 219,99 euro, in base alla capacità.

MicroSD Samsung Evo Plus: caratteristiche e prezzi

Questa serie di microSD è disponibile di cinque varianti:

64 GB

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

Tutte le varianti hanno una velocità in lettura sequenziale di oltre 160 MB/s mentre la velocità in scrittura sequenziale è di oltre 20 MB/s (64 GB), 60 MB/s (128 GB) e 120 MB/s (256 GB, 512 GB e 1 TB). Anche in questo caso, le schede rientrano nelle classi di velocità U3, V30, A2, Classe 10. Le schede microSD Evo Plus hanno un prezzo al dettaglio compreso tra 18,99 euro e 199,99 euro.