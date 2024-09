Fonte foto: Samsung

Samsung ha svelato la nuova gamma Galaxy Tab S10. Come già anticipato dalle indiscrezioni delle ultime settimane, la famiglia si compone di due varianti e non più di tre, come le precedenti generazioni. La casa coreana, infatti, ha ufficializzato il lancio dei nuovi Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra. Per il momento, non c’è il Galaxy Tab S10 standard. In nuovi tablet saranno in vendita a partire dal 3 ottobre 2024.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S10 Ultra è il top di gamma della linea di tablet di Samsung ed è dotato di un display da 14,6 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 2.960 x 1.848 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha un trattamento antiriflesso.

Sotto la scocca, invece, c’è il SoC MediaTek Diemnsity 9300+. Samsung, quindi, abbandona Qualcomm per i suoi tablet top di gamma, passando all’ottimo chip MediaTek che ha già dimostrato le sue potenzialità su diversi altri prodotti (di brand come OPPO e Vivo) nel corso degli ultimi mesi. Il tablet arriva sul mercato con varie combinazioni di RAM (12/16 GB) e storage (256/512 GB e 1 TB).

Ci sono anche due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 13 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel, e due fotocamere anteriore, entrambe da 12 Megapixel (la seconda è ultra-grandangolare). Il tablet supporta il 5G e il Wi-Fi 7, include la S-Pen ed è certificato IP68. La batteria ha una capacità di 11.200 mAh con ricarica rapida da 45 W.

Il sistema operativo è Android 14 con One UI. Non c’è ancora una conferma ufficiale ma il tablet dovrebbe ricevere 7 major update. Il tablet potrà sfruttare diverse funzionalità Galaxy AI (sulla tastiera cover, venduta separatamente, c’è anche il tasto dedicato all’AI). Per gli utenti ci sarà la possibilità di sfruttare Assistente Note, con trascrizione automatica e riassunti AI delle note prese con la S-Pen.

Con PDF Overlay Translation è possibile tradurre i file PDF mentre Guida alla scrittura a mano permette di rendere più chiare le note scritte a mano. Ci sono anche altre funzioni, già viste sui dispositivi Samsung, come Cerchia e Cerca. Con Air Command della S-Pen è possibile accedere rapidamente alle funzioni Galaxy AI.

Queste sono le combinazioni di RAM e storage del nuovo Samsung Galaxy Tab S10 Ultra e i relativi prezzi:

12/256 GB (Wi-Fi) – 1.369 euro

12/256 GB (Wi-Fi e 5G) – 1.519 euro

12/512 GB (Wi-Fi) – 1.489 euro

16 GB/1 TB (Wi-Fi) – 1.789 euro

16 GB/1 TB (Wi-Fi e 5G) – 1.939 euro

Samsung Galaxy Tab S10 Plus: caratteristiche e prezzo

Il Samsung Galaxy Tab S10 Plus è una versione leggermente più compatta rispetto al modello Ultra. Molto specifiche sono le stesse, a partire dal SoC MediaTek Dimensity 9300+. In questo caso, però, il display AMOLED è da 12,4 pollici con risoluzione di 2.800 x 1.752 pixel.

Ci sono, inoltre, solo due varianti, entrambe con 12 GB di RAM. Una ha 256 GB di storage e una 512 GB. La batteria è da 10.090 mAh. Il comparto fotografico è uguale a quello dell’Ultra con l’unica differenza rappresentata dall’assenza della fotocamera ultra-grandangolare frontale.

Le configurazioni disponibili del tablet sono: