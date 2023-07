Sara, ecco la nuova serie crime di Netflix

Fonte foto: Alessio Cupelli/Netflix

Dovrebbe chiamarsi Sara l’ultima novità crime in casa Netflix. Annunciata in questi giorni, la nuova serie italiana (il cui titolo è ancora provvisorio) è tratta dall’omonima saga letteraria di Maurizio de Giovanni, edita da Rizzoli. Le riprese sono appena iniziate e si svolgeranno tra Roma e Napoli. Sara (con questo o con un altro titolo) uscirà prossimamente sulla piattaforma di streaming, ma al momento è ancora troppo presto per conoscere la data esatta del debutto.

Sara: di cosa parla la serie

La protagonista della serie è Sara, una ex agente dei servizi segreti interni che da tempo si è ritirata in una prigione di solitudine e stanchezza. Dopo la morte prematura del figlio, la donna torna a chiedere un favore all’amica e collega di un tempo, Teresa. In un attimo, però, Sara si ritrova invischiata nella sua vecchia vita: nel suo lavoro era considerata la migliore, e lo è ancora, e la sua professionalità è molto richiesta.

In cambio del favore che ha chiesto a Teresa, dunque, accetta di tornare operativa sul campo. Così, mentre scopre l’inimmaginabile vita di suo figlio cercando di fare luce sulla sua prematura scomparsa, Sara si dedica a un’indagine che la riporta davanti a tanti fantasmi del passato. Tenere insieme le due cose è difficile e pericoloso, ma è un rischio che Sara accetta spinta dal desiderio di fare giustizia.

I libri da cui è tratta la serie

Maurizio De Giovanni, nato a Napoli nel 1958, è scrittore, sceneggiatore e drammaturgo. Ha vinto diversi premi e i suoi romanzi, per lo più gialli, sono già stati tradotti in più lingue. È lui l’autore della saga letteraria Sara, che è stata pubblicata tra il 2018 e il 2023 ed è composta al momento da sette volumi: Sara che aspetta (racconto contenuto in Sbirre, con Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo, uscito nel 2018), Sara al tramonto (2018), Le parole di Sara (2019), Una lettera per Sara (2020), Gli occhi di Sara (2021), Un volo per Sara (2022) e Sorelle. Una storia di Sara (2023). Il materiale letterario è evidentemente abbondante: non è escluso, dunque, che Sara possa diventare una serie composta da più stagioni. Dalle opere di De Giovanni sono già state tratte delle serie tv: è successo nel 2017 con I Bastardi di Pizzofalcone e nel 2021 con Mina Settembre e Il commissario Ricciardi.

Il cast di Sara

Composta da sei episodi, la serie crime italiana è prodotta da Palomar ed è diretta da Carmine Elia. Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi si sono invece occupati della scrittura.

Nel cast ci sono Teresa Saponangelo nel ruolo di Sara, Claudia Gerini in quello di Teresa e Flavio Furno in quello di Pardo. Tra gli interpretri ci sono inoltre Chiara Celotto (che veste i panni di Viola), Carmine Recano (Massimiliano), Massimo Popolizio (Corrado Lembo) e Antonio Gerardi (Tarallo).