Hoover, la scopa elettrica costa meno della metà: offerta incredibile

La miglior promo di questi giorni non riguarda né uno smartphone, né un televisore e nemmeno un orologio smart, bensì un elettrodomestico per la casa. E non uno qualsiasi, ma uno dei più utilizzati nella vita di tutti i giorni. Stiamo parlando della scopa elettrica Hoover H-Free 200 disponibile oggi in promo speciale su Amazon con uno sconto del 52% che te la fa pagare meno della metà e risparmi più di 110 euro sul prezzo di listino. Un prezzo alla portata di tutti per un elettrodomestico super utile e che utilizzi ogni giorno.

Questa scopa elettrica Hoover (brand con un’esperienza decennale in questo settore) è senza fili ed è molto maneggevole da utilizzare: arriva in ogni angolo e ti permette di aspirare anche lo sporco che si annida negli angoli più angusti. Ottima potenza, spazzola che si adatta a qualsiasi superficie e un’autonomia che ti permette di pulire tutta l’abitazione con una sola passata. E si ricarica anche molto velocemente e con grande semplicità. Insomma, l’offerta top per la tua scopa elettrica.

Hoover H-Free 200

Hoover H-Free 200: prezzo, offerta e sconto Amazon

La scopa elettrica Hoover H-Free 200 è in offerta a un prezzo di 110,95 euro con uno sconto del 52% rispetto a quello di listino. SI intuisce facilmente che la paghi meno della metà ed è anche il minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto sfiora i 120 euro e la puoi pagare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. La spedizione è curata direttamente da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo (le nuove regole che riducono il reso a 14 giorni entreranno in vigore dal 25 marzo e colpiranno anche gli elettrodomestici).

Hoover H-Free 200

Hoover H-Free 200: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un elettrodomestico come una scopa elettrica bisogna concentrarsi soprattutto sulle funzionalità che fanno la differenza nella vita di tutti i giorni. E questa scopa elettrica Hoover H-Free 200 ne ha di davvero uniche.

In una scopa elettrica bisogna tenere in considerazione pochi e semplici aspetti. In primis la facilità d’utilizzo e la maneggevolezza. Essendo questa Hoover H-Free 200 senza fili è in grado di arrivare ovunque, anche grazie a una spazzola girevole che si infila in ogni angolo. La spazzola H-Lab Flat&Drive assicura prestazioni eccellente e raccoglie la polvere e i detriti più grandi. Se, invece, il pavimento è in parquet puoi utilizzare il rullo Deep Care. Disponibile anche una potente spazzola dedicata ai peli degli animali.

Come tutti gli aspirapolveri moderni è dotato di tecnologia ciclonica che separa la polvere dall’aria in modo da non inficiare le prestazioni del motore. L’autonomia è di ben 40 minuti e riesci a pulire tutta l’abitazione senza troppi patemi. E nel momento del bisogno puoi ricaricare la scopa elettrica con molta semplicità. Ti segnala anche quando devi pulire il rullo o svuotare il contenitore della polvere. A questo prezzo è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi.

Hoover H-Free 200