Ha ali giganti e si nascondeva in una grotta: la scoperta ha sorpreso gli scienziati

Giornalista, evocatrice di parole e content editor. Osservo il mondo e lo traduco in belle frasi, spesso sorseggiando un calice di vino

Dall’India arriva una scoperta "formato famiglia". La dottoressa Bhargavi Srinivasulu dell’Osmania University e il figlio Aditya Srinivasulu, dottorando presso l’Università di Reading nel Regno Unito, ha individuato una nuova specie: si tratta di un piccolo pipistrello dalla sbalorditiva apertura alare che si nascondeva in una grotta a Makuta, nel distretto di Kodagu del Karnataka.

Scoperta una nuova specie di pipistrello in India

La dottoressa Bhargavi Srinivasulu è nota in India per via delle sue competenze ma soprattutto per l’attenzione che dedica alla biodiversità locale. Stavolta alla biologa e al figlio Aditya Srinivasulu, che ha deciso di seguire le sue orme, si deve una scoperta eccezionale: nel 2017 all’interno di una grotta a Makuta nel distretto di Kodagu (Karnataka, Stato nel Sud-ovest dell’India) hanno individuato una nuova specie di pipistrello e soltanto dopo sei anni di studi e ricerche approfonditi è stata descritta.

L’hanno chiamata Miniopetrus Srinii o Pipistrello dalle ali piegate di Srini, nome che è un chiaro omaggio alla "famiglia dei pipistrelli", come viene simpaticamente soprannominata in India la famiglia Srinivasulu. Non solo la biologa e il figlio, ma anche il marito sono scienziati esperti che hanno dedicato la loro intera vita alle specie di pipistrelli del loro Paese.

Quest’ultima scoperta, pubblicata sulla rivista Zootaxa, porta a cinque il numero totale di specie di pipistrelli dalle ali piegate conosciute in India. Non è un caso che ci siano voluti anni di studi prima di capire che si trattasse di un animale mai visto prima: la biologa e il figlio hanno prelevato degli esemplari da una grande grotta sotterranea e inizialmente credevano che appartenesse a una delle quattro specie già note.

Pipistrelli dalle ali piegate, caratteristiche e specie

Secondo quanto affermato dalla dottoressa Bhargavi Srinivasulu "La fauna delle isole [Nicobare e Andamane, ndr] è geneticamente diversa da quella dell’India continentale", ragion per cui ha ipotizzato che potesse trattarsi di una nuova specie e non di una di quelle già note, come il Miniopterus pusillus o il Miniopterus phillipsi.

"La nostra ricerca fornisce la prova che la popolazione di pipistrelli dalle ali piegate assegnata alle specie successive è una specie criptica – ha affermato Aditya Srinivasulu -, nel senso che assomiglia morfologicamente a specie già conosciute ma differisce da essa geneticamente". Ciò significa che con ogni probabilità gli esemplari di Makuta e altre popolazioni segnalate e poi assegnate alle altre specie di pipistrelli dalle ali piegate potrebbero essere in realtà Miniopetrus Srinii.

Un "errore" plausibile, considerato che i pipistrelli dalle ali piegate si somigliano moltissimo, seppur di specie diverse. Sono animali che vivono in colonie di qualche centinaio di individui, stanziandosi all’interno di grotte e caverne e sono caratterizzati da ali uniche nel loro genere. A differenza di altre specie, infatti, queste sono due volte e mezzo la lunghezza del loro corpo e, quando gli animali si trovano nella classica posizione di riposo, si ripiegano su se stesse.

"I pipistrelli, uno dei gruppi di mammiferi più fraintesi, rappresentano più di un quarto della diversità dei mammiferi in tutto il mondo, secondi solo a ratti, topi e simili" ha affermato il professor C. Srinivasulu, marito della biologa, aggiungendo che con molta probabilità si deve alle loro abitudini notturne. A qualunque specie essi appartengano, sono importanti per l’ecosistema, perché tengono sotto controllo le popolazioni di insetti che nuocciono ai raccolti o che sono vettori di malattie sia negli animali che nell’uomo. I pipistrelli dovrebbero essere decisamente rivalutati.