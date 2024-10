Una nuova eccezionale scoperta in Perù che potrebbe riscrivere la storia del potere femminile. Il team di archeologi impegnato nel progetto di ricerca Paisajes Arqueológicos de Pañamarca, che ha preso il via nel 2018, ha riportato alla luce diverse camere monumentali preziosamente affrescate e decorate, tra cui una sala del trono che suggerisce essere appartenuta a una potente donna oltre 1.300 anni fa.

La sala del trono della regina Moche

La scoperta risale allo scorso luglio quando gli archeologi e i restauratori che lavoravano nel sito Moche di Pañamarca, nella valle di Nepeña (costa settentrionale del Perù) hanno scoperto una sala del trono con colonne, raffigurazioni e indizi che lasciano intendere sia appartenuta a una leader donna di alto rango.

La direttrice del progetto Jessica Ortiz Zevallos ha spiegato che all’interno di quella che è stata ribattezzata Sala del Imaginario Moche si trovano muri e pilastri che raffigurano quattro scene diverse di una donna potente, in alcuni casi mentre riceve i visitatori in processione e, in un altro, seduta appunto su un trono. Oltre a questi dipinti ne sono stati individuati anche altri con scene di battaglia, guerrieri con caratteristiche animali, uomini e donne di alto rango e l’eroe mitologico Moche.

Ma è sulla figura femminile che si è concentrata tutta l’attenzione del team. In effetti, mai prima d’ora avevano visto una intera sala dedicata in tal senso a una donna: "Ci sono diverse cose molto importanti riguardo a questa meravigliosa scoperta. Abbiamo visto altre rappresentazioni di donne nelle tombe, ma non nella profondità e complessità delle scoperte a Pañamarca", ha spiegato l’archeologa Gabriela Cervantes Quequezana.

"La potente donna dipinta sulle pareti e sui pilastri della sala del trono, così come sulle superfici interne del trono stesso, è associata alla luna crescente, al mare e alle sue creature e alle arti della filatura e della tessitura – si legge nel comunicato della scoperta -. I dipinti murali scoperti a luglio includono una scena rara di un intero laboratorio di donne che filano e tessono, così come una processione di uomini che trasportano tessuti e la corona della leader femminile, completa delle sue trecce".

Non sappiamo se in effetti la donna raffigurata nella sala sia una sacerdotessa o una regina, persino una dea, quindi una figura mitologica. Intanto, però, i primi indizi lasciano intendere che si tratti di una donna in carne e ossa, realmente esistita: prove fisiche come l’erosione sullo schienale e la seduta e ancora perline, fibre tessili e capelli dimostrano che su quel trono si è davvero seduto qualcuno. Probabilmente la prima donna leader di Pañamarca di cui sia mai stata trovata traccia. Una scoperta che, di fatto, riscrive la storia dei ruoli di genere nell’antica cultura Moche.

La sala dei serpenti intrecciati

Oltre alla sala del trono, il team di ricercatori ha individuato anche un’altra struttura, rimasta nascosta. L’hanno chiamata Sala de las Serpientes Trenzadas perché, appunto, al suo interno sono stati dipinti dei serpenti intrecciati con gambe umane, motivo mai visto prima nella ricca arte della cultura Moche. Alcuni pilastri, invece, raffigurano guerrieri e armi di vario genere (anche antropomorfizzate) e, non meno importante, un enorme mostro che insegue un uomo immortalato nell’atto della fuga. Gli esperti ritengono che nel corso del tempo la sala dei serpenti intrecciati abbia subito dei rimaneggiamenti, come il rifacimento dei pavimenti e la pittura delle pareti.

"Situata sopra la piazza [di Pañamarca, ndr] questa sala offriva una posizione di rilievo, quasi come i posti a sedere in un teatro o in uno stadio, da cui osservare ciò che accadeva laggiù, mentre forniva anche spazi privati ​​per i suoi privilegiati occupanti", ha spiegato l’archeologa Michele L. Koons del Denver Museum of Nature & Science.