Esplorando le acque delle Florida Keys, che ospitano l’unica barriera corallina vivente degli Stati Uniti continentali, un team di scienziati ha scoperto una strana creatura che non avevano mai visto prima. È piccola, di un bellissimo colore giallo sgargiante ed è una lumaca che hanno ribattezzato “Margarita”. Ma cosa sappiamo?

Lumaca Margarita, la nuova specie scoperta nelle Florida Keys

Lo studio pubblicato sulla rivista PeerJ ci offre una descrizione piuttosto dettagliata della nuova specie di lumaca scoperta al largo delle Florida Keys, nel National Marine Sanctuary. Si tratta di una creatura dall’aspetto bizzarro che finora era rimasta praticamente nascosta, nonostante il professor Rüdiger Bieler, autore principale della ricerca e curatore degli invertebrati al Field Museum di Chicago, si stia occupando da oltre 40 anni dello studio degli invertebrati che popolano l’Atlantico occidentale.

“Le trovo particolarmente interessanti perché sono imparentate con le normali lumache che vivono libere, ma quando gli esemplari giovani trovano un posto adatto in cui vivere, si accovacciano, cementano il loro guscio al substrato e non si muovono mai più”, ha spiegato Bieler. Sono imparentate, dunque, con i gasteropodi che comunemente popolano i giardini ma si tratta di “lumache verme”, con uno stile di vita sedentario: una volta “cementato” il loro guscio a una superficie, non si spostano più e restano fisse in quel punto.

Le lumache Margarita – così ribattezzate in onore del brano di Jimmy Buffett Margaritaville – hanno un comportamento del tutto particolare. “Il loro guscio continua a crescere come un tubo irregolare attorno al corpo della lumaca, e l’animale caccia stendendo una rete di muco per intrappolare plancton e frammenti di detriti”, si legge nello studio. In questa cornice i ricercatori hanno stabilito che con molta probabilità il colore giallo potrebbe essere una sorta di avvertimento per i predatori: “Sulla barriera, tutti cercano di mangiarti e – se non hai meccanismi di difesa – verrai sovrastato dai coralli e dalle anemoni di mare. Sembra che il muco possa aiutare a tenere lontani i vicini troppo invadenti”.

Una famiglia di lumache dai colori particolari

“Molte lumache sono policromatiche: all’interno della stessa specie si ottengono colori diversi – ha detto il professor Bieler -. In una singola popolazione, anche in un singolo piccolo ammasso, uno potrebbe essere arancione, l’altro grigio. Penso che lo facciano per confondere i pesci e non dare loro un bersaglio chiaro”. Da questo punto è partita un’ulteriore analisi che prende le mosse a sua volta da un’altra scoperta recente.

Lo stesso Bieler aveva già identificato nel 2017 una lumaca color lime, trovata sempre al largo delle Florida Keys, e in prima analisi credeva che si trattasse dello stesso animale. Ma non è così. Sequenziando il DNA dei due esemplari il team di ricerca ha appurato che si tratta di due specie diverse appartenenti alla stessa famiglia, che hanno ribattezzato Cayo: quella color giallo si chiama appunto lumaca Cayo Margarita, mentre quella simile color lime è stata chiamata Cayo galbinus. Tra l’altro queste due lumache hanno a loro volta delle somiglianze con una simile ritrovata in Belize e un’altra, Thylacodes bermudensis, che come si evince dal nome è stata identificata al largo delle Bermuda.