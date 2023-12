Fonte foto: Segway

Segway-Ninebot, azienda nota soprattutto per i suoi monopattini elettrici, incrementa il suo raggio d’azione con l’ingresso nel settore Home Energy Store e il lancio delle stazioni di alimentazione portatili Segway Cube. Si tratta di batterie a forma di cubo pensate per alimentare varie tipologie di dispositivi, sia in casa che all’aperto, senza la necessità di dover collegarsi alla rete elettrica.

Segway Cube: caratteristiche tecniche

La nuova serie Segway Cube è composta da due diverse stazioni di ricarica, dotate di un design a batterie modulari impilate che consente l’aggiunta di moduli extra (da acquistare separatamente) in grado di fornire 1 kWh di capacità aggiuntiva (fino a un massimo di 5 kWh). Il modello base è Segway Cube-1000 ed ha una capacità di 1 kWh. A questo si affianca il Segway Cube-2000 con una capacità di 2 kWh.

Le stazioni di ricarica sono realizzate con uno scheletro in lega di magnesio AM60B e integrano celle di alimentazione al litio-ferro-fosfato. C’è la certificazione UL, per la massima sicurezza, e sono incluse 10 funzioni BMS (battery management system) per garantire un funzionamento corretto in tutte le condizioni di utilizzo.

Le stazioni di ricarica sono anche dotate di certificazione IPX3 per l’impermeabilità contro gli spruzzi d’acqua mentre ogni singolo pacco batteria è certificato IP56. La ricarica avviene tramite porta di DC MPPT da 800W, con possibilità di ricarica anche in auto o tramite pannello solare.

Sfruttando la ricarica rapida AC da 1250W, inoltre, è possibile ripristinare il livello di carica delle due stazioni Segway, rispettivamente, in 1,2 e 1,8 ore. La potenza in uscita in corrente alternata è di 2.200 W per la versione Cube-1000 e di 2.584 W per la versione Cube-2000. Entrambe le stazioni hanno 12 prese di uscita.

Le stazioni possono essere utilizzate anche come fonte di alimentazione di riserva e possono fungere da gruppo di continuità UPS, con erogazione della potenza immagazzinata che avviene in appena 0,03 secondi in caso di interruzione dell’alimentazione.

La scocca delle stazioni integra un display LCD. Da segnalare anche le funzioni di controllo da remoto, tramite l’app Segway-Ninebot che consente di accedere a varie funzionalità oltre che di monitorare il livello di carica delle singole batterie.

Segway Cube: prezzi e disponibilità

Segway Cube-1000 è disponibile ad un prezzo di 1.099 euro, mentre la Segway Cube-2000 costa 1.799 euro. Entrambe le stazioni di ricarica sono attualmente in preordine sullo store ufficiale.

La distribuzione prenderà il via nel corso del mese di dicembre. Per un numero limitato di preordini, inoltre, è incluso senza costi aggiuntivi il Solar Panel SP 100 (dal valore commerciale di 349 euro e con una potenza di uscita di 100 W). Le batterie hanno una garanzia di 5 anni, con oltre 4.000 cicli di vita.