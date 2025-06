Il Motorola Edge 60 è in offerta s Amazon ed è ora disponibile in sconto con un prezzo davvero ottimo: si tratta della scelta giusta tra i mid-range oggi

Il Motorola Edge 60 è una delle novità più recenti del mercato smartphone e punta a diventare un riferimento assoluto nella fascia media, garantendo agli utenti ottime prestazioni, un design ricercato e un prezzo accessibile.

Sfruttando la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 60 con un prezzo scontato di 348 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon.

La promozione è valida solo per un breve periodo ed è disponibile tramite il box riportato qui di sotto. C’è anche la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Motorola Edge 60: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Edge 60 comprende il SoC MediaTek Dimensity 7300 che garantisce ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni con la possibilità anche di sfruttare la connettività 5G.

Il dispositivo viene proposto con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage (vengono utilizzate moduli di memoria UFS 4.0 ad alte prestazioni) e può contare anche su una batteria da 5.200 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica rapida da 68 W. Non c’è, invece, la ricarica wireless.

Lo smartphone include un display P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello può raggiungere una luminosità massima di 4500 nits.

Da segnalare anche la presenza di tre fotocamere posteriori. Il sensore principale è da 50 Megapixel ed è affiancato da un teleobiettivo da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x, e da un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel.

Lo smartphone di Motorola è dotato del supporto Dual SIM, con anche la possibilità di sfruttare le eSIM. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68/IP69. Ci sono il chip NFC e un sensore di impronte digitali sotto al display.

Lato software, invece, il Motorola Edge 60 può contare su Android 15 con 3 major update garantiti e con la possibilità di sfruttare alcune funzionalità Moto AI per garantire un’esperienza d’uso ancora più completa.

Le dimensioni sono pari a 161,2 x 73,1 x 7,9 mm a fronte di un peso di 179 grammi. La scocca è realizzata in policarbonato con il vetro Gorilla Glass 7i per il display.

Motorola Edge 60: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 60 con un prezzo scontato di 348 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate. L’offerta in questione è disponibile tramite il box qui di sotto.

