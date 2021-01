Serie A TIM: dove vedere le partite di oggi in TV e in streaming

Oggi, domenica 3 gennaio 2021, riparte il campionato di Serie A TIM dopo la pausa natalizia con la prima giornata del nuovo anno e dieci partite da vedere in TV o in streaming, a partire da Inter-Crotone che si gioca alle 12:30 e per finire con Juventus-Udinese alle 20:45.

Le altre otto partite di questa quindicesima giornata del campionato italiano di calcio si giocheranno invece alle 15:00: Genoa-Lazio, Atalanta-Sassuolo, Fiorentina-Bologna, Spezia-Verona, Cagliari-Napoli, Roma-Sampdoria, Parma-Torino, Parma-Torino e Benevento-Milan. Tutti i match sono disponibili sulle piattaforme di Sky e DAZN, sia in TV che in streaming, per gli abbonati a questi due servizi. Ecco dove vedere ogni partita e come.

Serie A TIM: dove vedere le partite di oggi

Di seguito il calendario della quindicesima giornata del campionato di Serie A TIM, gli orari di ogni partita e su quale piattaforma vederla.

12:30 – Inter-Crotone: Sky

15:00 – Genoa-Lazio: Sky

15:00 – Atalanta-Sassuolo: Sky

15:00 – Fiorentina-Bologna: Sky

15:00 – Spezia-Verona: Sky

15:00 – Cagliari-Napoli: Sky

15:00 – Roma-Sampdoria: DAZN e DAZN 1

15:00 – Parma-Torino: DAZN e DAZN 1

18:00 – Benevento-Milan: Sky

20:45 – Juventus-Udinese: DAZN e DAZN 1

Come vedere le partite su Sky e DAZN in streaming

Entrambe le piattaforme, Sky e DAZN, permettono agli utenti di vedere il grande calcio italiano anche sui dispositivi mobili, in streaming. Sky mette a disposizione dei propri abbonati l’app Sky GO, compatibile sia con i PC e i Mac che con smartphone e tablet sia Android che iOS.

DAZN permette di vedere tre partite di Serie A di ogni giornata in streaming live o on demand su PC, Mac, smartphone e tablet Android e iOS e anche su console da gioco Sony PlayStation e Microsoft Xbox. Puoi attivare ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.