Serie Honor 80 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Con la presentazione di oggi in Cina Honor porta sul mercato interno, per ora, la serie Honor 80 composta dagli smartphone Honor 80 Pro, Honor 80 e Honor 80 SE.

I tre smartphone riescono ad accontentare tutti proponendo prezzi, almeno in Cina, parecchio concorrenziali e offrendo, al contempo, sempre il massimo della tecnologia disponibile, ottimi display e qualche soluzione tecnica interessante come la fotocamera da 160 MP, della quale ancora non sappiamo chi sia il produttore.

Honor 80 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per l’Honor 80 Pro e il top di gamma 2022 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di storage.

Il display OLED misura 6,78 pollici, ha una luminosità di picco pari a 1.000 nit, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il lettore di impronte digitali sotto il pannello.

Sul retro del telefono sono stati collocati tre sensori fotografici: la fotocamera principale da 160 MP, un secondo sensore da 50 MP ultra grandangolare e il sensore di profondità da 2 MP. Sulla parte anteriore, nel notch ovale, sono state poste due fotocamere per i selfie, la principale da 50 MP e il sensore di profondità da 2 MP.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh, ricarica rapida da 66W e ricarica inversa da 5W.

Honor 80: caratteristiche tecniche

Con l’Honor 80 debutta il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 782G (evoluzione dell’apprezzatissimo Snapdragon 778G) abbinato a 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di archiviazione.

Il display con bordi curvi è di tipo AMOLED e misura 6,67 pollici e ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro troviamo ancora la fotocamera principale da 160 MP, la stessa dell’Honor 80 Pro, un secondo sensore da 8 MP ultra grandangolare e il sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP, senza il secondo sensore per la profondità. La batteria da 4.800 mAh ha la ricarica rapida a 66W.

Honor 80 SE: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dell’Honor 80 SE è il MediaTek Dimensity 900, chip di fascia medio-bassa, abbinato a 8/12 GB RAM e 256 GB di storage. Il display di tipo OLED misura 6,67 pollici e ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Decisamente meno evoluto, rispetto a quello dei fratelli maggiori, il comparto fotografico: sensore principale da 64 MP, seguito da un sensore da 5 MP grandangolare e da un sensore da 2 MP macro. La fotocamera anteriore resta come per gli altri due modelli da 32 MP, di nuovo non accompagnata dal sensore di profondità.

La batteria ha una capacità di 4.600 mAh e la ricarica rapida da 66W.

Serie Honor 80: disponibilità e prezzi

La serie Honor 80 è già in pre-vendita in Cina, con consegne previste dal 9 dicembre in poi. Durante la presentazione ufficiale non è stato fatto accenno alla distribuzione della serie Honor 80 sui mercati internazionali, ma siamo sicuri che vedremo i nuovi smartphone anche in Italia a inizio 2023.

Intanto, sono stati resi noti i prezzi di listino in Cina e che possono darci un’idea di quali potrebbero essere i prezzi una volta arrivati in Italia (aggiungendo però le spese di spedizione e la tassazione ben più alta):