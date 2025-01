Honor Magic7 Lite ufficiale Italia, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Honor

Il nuovo Honor Magic7 Lite è ufficialmente disponibile anche in Italia. Il nuovo smartphone di fascia media dell’azienda cinese, arriva sul mercato riprendendo buona parte di quanto fatto col precedente Honor Magic6 Lite, aggiungendo però alcune interessanti particolarità come le funzioni dedicate all’Eye-comfort per prendersi cura degli occhi degli utenti, le nuove tecnologie anticaduta che rendono il device ancora più resistente e una batteria enorme che è valsa il riconoscimento di DXOMARK per le sue ottime performance.

Honor Magic7 Lite: scheda tecnica

Honor Magic7 Lite ha uno schermo AMOLED che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione 1.5K (1.224×2.700 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 4.000 nit. Presenti anche le funzioni Eye-comfort, Circadian Night Display e il Dynamic Dimming sviluppate appositamente per la salute degli utenti e dei loro occhi.

Sullo schermo troviamo anche la Magic Capsule, la tecnologia proprietaria di Honor che richiama il funzionamento della Dynamic Island di Apple, mostrando all’utente informazioni utili sul device.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Non manca la Virtual RAM che consente all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e da un sensore ultra-grandangolare da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni disponibili ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di ben 6.600 mAh con ricarica via cavo da 66 W, specifiche che hanno permesso al device di ottenere il riconoscimento di DXOMARK per l’eccezionale durata della batteria e un alto livello di ottimizzazione dell’autonomia. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8.

Infine, grazie al sistema anticaduta Honor Ultra-Bounce 2.0, questo device è in grado di resistere alle cadute da altezze fino a 2 metri. Inoltre, è presente la certificazione IP64 che attesta che l’Honor Magic7 Lite è in grado di resistere anche alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Honor Magic7 Lite: prezzo e disponibilità

Honor Magic7 Lite sarà disponibile sul sito ufficiale di Honor a partire dal prossimo 15 gennaio in tre colorazioni Titanium Purple e Titanium Black. Il prezzo di listino è di:

Honor Magic7 Lite – 8/256 GB – 369,90 euro

Honor Magic7 Lite – 8/512 GB – 399,90 euro

In occasione dell’arrivo sul mercato Honor ha attivato anche un’offerta che consente agli utenti di acquistare anche le cuffiette Honor Earbuds Open Polar Gold o il caricatore Honor SuperCharge Power Adapter (Max 66W) White aggiungendo 1,90 euro in più.