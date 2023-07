Serie nominate agli Emmy 2023: quali vedere e dove

Fonte foto: Sky

Sono state annunciate in questi giorni le candidature per gli Emmy Awards 2023. Tra le altre cose, ha fatto notizia il fatto che tra le attrici in lizza quest’anno ci sono anche due italiane: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe in nomination nella categoria miglior attrice non protagonista per una serie drammatica per la loro interpretazione in The White Lotus 2. La serie, disponibile su Sky e in streaming su NOW, è anche in gara come miglior serie drammatica. Quali sono le altre serie tv candidate e dove vedere in streaming? Ecco le più importanti.

Emmy 2023, candidature per la migliore serie tv

Nella categoria miglior serie tv sono candidate Andor (visibile su Disney+), Better Call Saul e The Crown (entrambe su Netflix), House of the Dragon, The Last of Us, Succession e The White Lotus (tutte su Sky e in streaming su NOW) e Yellowjackets (Prime Video).

Nella categoria Miglior serie comica ci sono invece Barry (disponibile su NOW), Abbott Elementary, Only Murders in the Building e The Bear (Disney+), La fantastica signora Maisel (Prime Video), Ted Lasso (Apple TV), Mercoledì (Netflix) e Jury Duty.

Beef e Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, entrambe su Netflix, sono in lizza come migliore miniserie insieme a Daisy Jones & the Six (Prime Video), Fleishman a pezzi e Obi-Wan Kenobi (entrambe su Disney+).

Attori e attrici candidati agli Emmy e dove vederli

L’Emmy per il Miglior attore protagonista in una serie drammatica potrebbe andare a Jeff Bridges per The Old Man (su Disney+), a Brian Cox (nella foto), Jeremy Strong o Kieran Culkin per Succession, a Bob Odenkirk per Better Call Saul o a Pedro Pascal per The Last of Us.

Nella stessa categoria al femminile sono candidate Sharon Horgan per Bad Sisters (su Apple TV), Melanie Lynskey per Yellowjackets, Elisabeth Moss per The Handmaid’s Tale (Prime Video e Tim Vision), Bella Ramsey per The Last of Us, Keri Russell per The Diplomat (Netflix) e Sarah Snook per Succession.

Il migliore attore in una serie comica, invece, potrebbe essere Bill Hader per Barry, Jason Segel per Shrinking (Apple TV), Martin Short per Only Murders in the Building, Jason Sudeikis per Ted Lasso e Jeremy Allen White per The Bear. Tra le attrici, nella stessa categoria concorrono Christina Applegate per Dead to Me (Netflix), Rachel Brosnahan per La fantastica signora Maisel, Quinta Brunson per Abbott Elementary, Natasha Lyonne per Poker Face (Peacock) e Jenna Ortega per Mercoledì.

Miniserie e film tv: nomination agli Emmy 2023

Il miglior attore protagonista in una miniserie o in un film tv potrebbe invece essere Taron Egerton per Black Bird (Apple TV), Kumail Nanjiani per Ecco a voi i Chippendales (Disney+), Evan Peters per Dahmer, Daniel Radcliffe per Weird: The Al Yankovic Story, Michael Shannon per George & Tammy (Paramount+) e Steven Yeun per Beef. Nella stessa categoria femminile troviamo Lizzy Caplan per Fleishman a pezzi, Jessica Chastain per George & Tammy, Dominique Fishback per Sciame (Prime Video), Kathryn Hahn per Le piccole cose della vita (Disney+), Riley Keough per Daisy Jones & the Six e Ali Wong per Beef.