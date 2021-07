3 serie tv simili a Fringe

Fringe è stata una serie tv molto seguita dagli appassionati di fantascienza e azione a cui i futuri distopici sono sempre piaciuti. E’ terminata la quinta stagione, ma fortunatamente altre serie sono disponibili per accattivare gli amanti del genere poliziesco condito da suspense e soprannaturale.

Fringe è una serie televisiva partita in sordina qualche anno fa ed è stata prodotta tra il 2008 e il 2013. Fringe è il nome della divisione fringe, sezione dell’FBI di Boston, che si occupa delle indagini legate alla cosiddetta scienza di confine. Due i personaggi principali Olivia e Peter che indagano sui vari casi. È stata ideata da J.J. Abrams nel cui portafoglio di successi ricordiamo Lost, serie cult anni 2000, la regia di Mission Impossible III e il rilancio della serie cinematografica Star Trek.

X-Files l’antenato di Fringe

Una serie che apprezzeremo sicuramente se abbiamo amato Fringe è X-Files. Proprio come in Fringe troviamo due agenti dell’FBI, Dana Scully alias Gillian Anderson straordinaria recentemente nel suo ruolo di Maragaret Tacher in The Crown, e Fox Mulder, David Duchovny, uno dei più singolari agenti dell’FBI negli ultimi anni. I due indagano su casi che passano dal soprannaturale fino ad arrivare ai più profondi intrighi del governo americano.

La suspense è sempre alta per tutte le 11 stagioni di X-Files e nei due film tratti dalla serie. X-Files è stata trasmessa dalla Fox è ha uno spin off: The Lone Gunmen.

Alcatraz

Un’altra serie da vedere è Alcatraz. Creata dallo stesso J.J. Abrams che anche in Alcatraz ha sapientemente mescolato mistery ed elementi soprannaturali, accolti con estremo piacere dal pubblico. Il punto centrale di Alcatraz è la sparizione improvvisa, nel penitenziario omonimo, di 300 detenuti e guardie negli anni ‘60. Per nascondere questo strano evento, venne chiuso il carcere additando motivi economici, facendo credere che i detenuti fossero stati trasferiti.

Questi riappariranno mezzo secolo dopo invecchiati e ossessionati nella ricerca di alcuni oggetti o peggio in alcune attività criminali. Il fatto più strano di Alcatraz è che il governo aveva già predisposto, come se conoscesse il loro ritorno, una squadra specializzata per catturare detenuti e guardie straordinariamente ritornati. Alcatraz è stato prodotto dalla Fox.

Life on Mars

Life on Mars è una serie televisiva britannica trasmessa dalla BBC andata in onda per due stagioni. Al centro della trama di Life on Mars troviamo un poliziotto, Sam Tyler, che a seguito di un incidente stradale si risveglia nel 1973. Apparentemente ha lo stesso lavoro, ma con le dovute differenze del diverso periodo storico. Il protagonista ne è sconcertato: non è dato capire con assoluta sicurezza se l’ispettore capo Sam Tyler sia vittima di una lucida follia dopo quel brutto incidente o sia in uno stato di coma in cui potrebbe prima o poi risvegliarsi. La serie ha anche uno spin off Ashes to Ashes.