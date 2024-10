Un romanzo di Stephen King diventerà una serie tv: cosa sappiamo

Fonte foto: Shutterstock

Carrie, Shining, Stand by Me, Il miglio verde, The Mist, It: sono parecchie decine i film e le serie tv tratte dai romanzi di Stephen King, prolifico scrittore statunitense che, data la sua predilezione per il genere horror, si è guadagnato il soprannome di “maestro del brivido”. Alla lunga lista sta per aggiungersi una nuova voce. È notizia di questi giorni che un recente romanzo di King sarà adattato in una serie tv fantasy. Stando alle informazioni al momento disponibili, il progetto dovrebbe coinvolgere il candidato all’Oscar Paul Greengrass.

Fairy Tale, dal romanzo alla serie tv

È meglio che gli amanti dell’horror frenino l’entusiasmo. A finire presto sullo schermo dovrebbe essere infatti Fairy Tale, romanzo dark fantasy del 2022. Lungo più di 600 pagine, il libro aveva già attirato le attenzioni di Universal Picture, che ne aveva acquisito i diritti a fine 2022 con l’idea di realizzare un film.

Non era però questo il formato giusto per raccontare una storia così densa e lunga, evidentemente. Da qui il cambio di piani: Fairy Tale diventerà una serie tv in dieci episodi e a occuparsi della produzione sarà A24

Secondo quanto riportato Deadline, Paul Greengrass ha già abbozzato una sceneggiatura della serie tv e dovrebbe lavorarci ulteriormente insieme allo showrunner J.H. Wyman, noto soprattutto per la serie tv Fringe.

Tra i produttori esecutivi dovrebbero esserci, oltre a Greengrass e Wyman, anche lo stesso King e Peter Rice. Greengrass potrebbe anche occuparsi della regia. Per ora non ci sono altre informazioni confermate sul progetto ed è ancora troppo presto per conoscere trama, cast e data di uscita.

Di cosa parla Fairy Tale: la trama

Fairy Tale, che è considerato il primo romanzo davvero fantasy di King, ha come protagonista il diciassettenne Charles Reade che eredita una chiave che gli permette di accedere a un altro mondo.

In quella realtà parallela Bene e Male combattono una battaglia da cui dipendono le sorti non solo di quel mondo, ma anche del nostro. Il giovane protagonista si ritroverà così coinvolto nella guerra, con un ruolo da eroe.

Nuovi adattamenti dai libri di Stephen King

Fairy Tale non è l’unico adattamento da un libro di King attualmente in lavorazione. MGM+ sta lavorando a una serie tv tratta da L’istituto, pubblicato nel 2019.

Creata da Benjamin Cavell (già noto per The Stand) e diretta da Jack Bender, questa nuova serie tv thriller in otto episodi avrà come protagonisti Mary-Louise Parker (già in Weeds) e Ben Barnes (noto per Tenebre e ossa). La trama ruota attorno al dodicenne Luke Ellis, un bambino geniale che viene rapito e rinchiuso in una struttura segreta insieme ad altri coetanei dotati di abilità speciali.

«Sono felice ed emozionato all’idea che L’istituto, con la sua enorme suspense, diventi una serie. L’unione di Jack Bender e Ben Cavell garantisce che i risultati saranno eccezionali», aveva dichiarato alla stampa King qualche tempo fa.

Nel 2023 era stata invece data la notizia dell’adattamento di Billy Summers, romanzo di King del 2021 che dovrebbe diventare un film prodotto da J.J Abrams e Leonardo DiCaprio. La notizia era stata anticipata da Deadline: secondo la testata, i due potrebbero essere coinvolti anche come regista (Abrams) e protagonista (DiCaprio).

Inizialmente si era pensato di realizzare una serie tv in dieci episodi, ma poi si è optato per un lungometraggio. Al momento non ci sono però ulteriori informazioni o aggiornamenti sul progetto.