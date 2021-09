The Crown 5 uscirà a novembre: tutte le novità

Un altra grande novità che, chi ha seguito la live streaming Tudum del 25 settembre conosce, è il mese di uscita della nuova quinta stagione di The Crown. L’amata serie ideata da Peter Morgan è pronta a iniziare la strada verso nuovi prestigiosi premi dopo aver fatto incetta di Emmy qualche giorno fa, ben undici. La nuova regina, Imelda Staunton, si prepara a uno dei ruoli più impegnativi della sua carriera: sarà la terza interprete scelta per il ruolo dell’eccellenza in The Crown.

Durante le tre ore di Tudum, evento di Netflix dello scorso 25 settembre, è stato mandato in onda anche un video della nuova Elisabetta che direttamente dal set di The Crown 5, ringrazia e mostra tutto il suo britannico entusiasmo nell’essere stata scelta per questo ruolo così importante. The Crown che con la quarta stagione aveva fatto incetta di Golden Globe ha recentemente vinto numerosi Emmy tra cui quello per miglior serie drammatica, miglior regia e miglior attrice e attore protagonisti oltre che miglior attrice e attore non protagonisti e in ultimo miglior sceneggiatura.

Imelda Staunton

Per Tudum, la nuova regina ha rilasciato una dichiarazione, un bel discorso in stile reale, direttamente dal set della quinta stagione. Dietro una scrivania, sorridente e con alle spalle le foto di Olivia Colman e Claire Foy ha ringraziato, in perfetto stile british, per l’opportunità che le è stata data. Ha poi immancabilmente salutato e si è ripromessa di essere, nella sua interpretazione all’altezza delle sue predecessori. Ha rivelato di essere un po’ nervosa, che il suo stomaco sta facendo le capriole, ma si ripromette di essere calma e fare un buon lavoro.

Imelda Mary Philomena Bernadette Staunton, classe 1956, è un’attrice britannica, grande artista di teatro e cinema. Ha vinto, per il ruolo in Il segreto di Vera Drake di Mike Leigh, la Coppa Volpi a Venezia e la stessa pellicola le è valsa anche una candidatura agli Oscar. Il pubblico più giovane la ricorderà nel quinto capitolo di Harry Potter: con i capelli cotonati e il vestito rosa confetto ha interpretato Dolores Umbridge.

E’ sta la stessa Staunton ad annunciare la data di uscita della quinta stagione: The Crown 5 arrive a novembre 2022.

The Crown 5 e la fiducia nella monarchia

La quinta stagione arriverà tra poco più di un anno sulla piattaforma Netflix e racconterà la fine del matrimonio tra il principe Carlo, interpretato da Dominic West e Diana che avrà il volto di Elisabeth Debicki che abbiamo visto in Tenet di Nolan. Non è ancora chiaro se la quinta stagione vedrà anche la morte nel tragico incidente di Parigi della principessa Diana.

La Staunton crede molto nel ruolo della regina poiché per lei rappresenta la stabilità. Così aveva dichiarato in un’intervista qualche tempo fa, in occasione della presentazione del film Downton Abbey di cui era una delle protagoniste. Aveva anche rivelato come, durante la sua carriera teatrale avesse più volte incontrato la regina Madre ed Elisabetta. Bene, quegli importanti incontri non potranno che essere d’ispirazione nella sua interpretazione dell’autorevole regina Elisabetta.

Attendiamo ancora qualche tempo per questo nuovo capitolo di The Crown.