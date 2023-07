Si vendono delle scarpe Apple originali, ma costano un patrimonio

Fonte foto: Sotheby's

I dispositivi dei primi anni di attività di Apple hanno un grande valore collezionistico, come dimostrano le aste record sui primi iPhone. Questa volta, però, per gli appassionati della casa di Cupertino c’è la possibilità di acquistare un paio di scarpe Apple originali e in perfetto stato, risalenti alla metà degli anni 90, realizzate su misura per un dipendente e ancora mai usate.

A vendere le scarpe è la casa d’aste Sotheby’s. Come facilmente ipotizzabile, però, le sneaker con il brand Apple non sono per nulla economiche. Si tratta di un pezzo unico che, inevitabilmente, entrerà a far parte della collezione di qualche facoltoso appassionato di prodotti e gadget dell’azienda americana.

Sotheby’s vende un paio di scarpe Apple

Servono 50.000 dollari (pari a 45.342 euro a cui bisogna aggiungere l’IVA) per acquistare le scarpe originali di Apple direttamente da Sotheby’s con possibilità di spedizione internazionale. Il modello in vendita risale agli anni 90 e, come riporta lo store, è nuovo e mai usato.

La taglia delle scarpe è 12,5 (taglia USA) che equivale al nostro 46,5. Le sneaker sono interamente bianche (ma potrebbero essere leggermente ingiallite dal tempo come indicato da Sotheby’s) con il logo arcobaleno della mela e la scritta Apple, in pieno stile anni 80 e 90. Le scarpe sono realizzate con alcune parti in pelle e altre in gomma e cotone.

L’autenticità del prodotto è garantita direttamente da Sotheby’s. Per gli appassionati che decideranno di arricchire la propria collezione con questo paio di scarpe Apple non c’è la necessità di partecipare a un’asta per aggiudicarsi il prodotto, disponibile tramite acquisto diretto. Da notare, naturalmente, che non c’è possibilità di reso.

La storia delle scarpe di Apple

In passato, Apple ha realizzato diversi prodotti d’abbigliamento con il suo logo e il supporto di vari partner. Nella maggior parte dei casi, questi capi venivano distribuiti ai dipendenti o nel corso di eventi organizzati direttamente dall’azienda. Considerando anche la tiratura limitata, la maggior parte dei prodotti d’abbigliamento è andata persa o è finita nelle mani dei tanti collezionisti di prodotti Apple.

Le scarpe in vendita da Sotheby’s sono, quindi, un pezzo davvero raro (come conferma anche il prezzo di vendita). Si tratta, infatti, di un modello realizzato su misura per i dipendenti Apple. Queste scarpe sono state distribuite dall’azienda in occasione della Nation Sales Conference tenuta a metà degli anni 90.

In questi quasi 30 anni, le scarpe Apple sono state custodite e mai utilizzate. Come sottolineato in precedenza, le scarpe sono interamente bianche ma, in confezione, ci sono anche dei lacci rossi originali da usare in alternativa ai lacci bianchi. Il logo arcobaleno di Apple, disegnato da Rob Janoff e utilizzato dal 1977 e fino al 1998, è presente sia sulla parte laterale delle scarpe che sulla parte frontale.