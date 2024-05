Siti e risorse web per convertire file gratis

Ecco quali sono i migliori siti web per convertire file gratis, come PDF, immagini e audio, in modo semplice e senza limitazioni.

Per convertire file gratis è possibile utilizzare siti web specializzati che consentono di trasformare un file, passando da un formato a un altro in modo molto semplice. Le opzioni sono diverse ma la conversione online è sempre veloce e gratuita. Ecco quali sono le risorse web più utili per effettuare la conversione di un file, modificandone il formato.

Free File Converter: un tool completo

Tra i principali siti web specializzati in conversione dei file gratis troviamo Free File Convert (freefileconvert.com). Si tratta di una piattaforma online in grado di effettuare svariate tipologie di conversione. Complessivamente, sono supportate oltre 8 mila combinazioni di conversione di audio, video, immagini, documenti, archivi, ebook e molto altro.

Il funzionamento è semplice: si accede al sito e si preme su Scegli file per iniziare l’upload del file da caricare (la dimensione massima è di 500 MB, per un massimo di 5 file). A questo punto si sceglie il formato di output tra quelli supportati e poi si preme Convert. In pochi secondi, il file convertito nel nuovo formato sarà pronto per il download.

Iloveimg: specializzato in immagini

Un altro sito web da utilizzare per la conversione gratuita è Iloveimg (iloveimg.com). Si tratta di un sito specializzato nella conversione di immagini, in modo da ottenere, a partire da qualsiasi formato, un’immagine JPG. Il portale include anche un editor di immagini, un tool per la creazione di meme, un sistema per aggiungere loghi alle immagini e molto altro ancora.

Utilizzare Iloveimg è molto facile. Basta collegarsi al sito e trascinare l’immagine da convertire, scegliere il formato di output e completare la conversione. I file convertiti possono essere scaricati direttamente sul computer oppure salvati in cloud, su Google Drive oppure su Dropbox. C’è anche la possibilità di effettuare la conversione inversa, da JPG a un altro formato

Small PDF: specifico per i PDF

Con Small PDF (smallpdf.com) è possibile sfruttare un convertitore di PDF online, ricco di funzionalità e completamente gratuito. Il funzionamento è semplice: si sceglie il file da condividere e lo si carica sul sito, per poi avviare la conversione dopo aver scelto il formato di output. È possibile convertire file di testo o anche altri file in PDF oppure effettuare la conversione inversa, da PDF a un altro formato. Il sito ospita anche diversi tool oline, permettendo la compressione di un PDF oppure la modifica. C’è anche la possibilità di unire più PDF in un unico file.

Convertio: utile per immagini e video

Per la conversione di file audio e video è possibile ricorrere a Convertio (convertio.co). Si tratta di un convertitore online gratuito, ricco di funzionalità e facile da utilizzare. Il meccanismo è lo stesso di altri convertitore ed è possibile caricare file fino a 100 MB. Effettuato il caricamento, si sceglie il formato di output e si avvia la conversione. In pochi secondi il file sarà pronto per il download o per il salvataggio sul cloud.