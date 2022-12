Smart TV da esterno: in arrivo un modello straordinario

Lo sconfinato mercato delle Smart TV comprende anche una particolarissima nicchia di prodotti di lusso, con caratteristiche tecniche del tutto particolari: le TV da esterno, da guardare in terrazzo, in giardino o, comunque, sotto la luce diretta del sole. Il prodotto più noto in questa categoria è Samsung The Terrace, un modello 4K da 55, 65 i 75 pollici con display QLED e certificazione IP55. Nel 2023 arriverà un nuovo modello che promette molto di più: è la Skyworth Clarus Outdoor Google TV.

Clarus Outdoor Google TV: come sarà

Della nuova Smart TV da esterni Skyworth Clarus Outdoor Google TV sappiamo ancora ben poco, ma quel poco che sappiamo ci dice che si tratta di un prodotto di fascia molto alta. Lo schermo è 4K con tecnologia Mini LED, una delle migliori del momento, implementata con oltre 1.400 diodi in totale.

La luminosità è molto alta, come si richiede ad un prodotto che va usato all’aria aperta: 3.000 nit di picco, un valore davvero impressionante. Il sensore di luce ambientale intelligente integrato, però, regola automaticamente la luminosità e il contrasto per calibrare l’immagine in base alle condizioni di illuminazione. Non manca la compatibilità sia con Dolby Vision che con HDR 10.

Il comparto audio è composto da otto altoparlanti, per un totale di 100W di potenza, con compatibilità Dolby Atmos. Cento Watt sono senza dubbio una potenza elevata, ma va considerato il fatto che all’aria aperta il suono si disperde molto di più e, di conseguenza, a parità di volume serve più potenza.

Essendo un dispositivo che dovrà funzionare all’esterno, la Skyworth Clarus Outdoor Google TV ha un involucro in metallo, elevata tolleranza alla temperatura e alla polvere, è impermeabile, resistente agli urti e agli insetti. E’ certificata IP66, quindi resiste anche alla pioggia battente.

Come lascia intuire il nome stesso, la Skyworth Clarus Outdoor Google TV è una Smart TV con sistema operativo Android TV e interfaccia Google TV. Da questo punto di vista, quindi, niente di più e niente di meno di quanto offrono le normali Google TV: compatibilità vastissima con tutte le app, di streaming e non, possibilità di usare gli assistenti vocali, possibilità di integrare la televisione nell’ecosistema della smart home.

Clarus Outdoor Google TV: prezzi e disponibilità

La Skyworth Clarus Outdoor Google TV sarà in pre ordine dal 1° gennaio 2023, giorno in cui saranno anche rese note in maniera più dettagliata le specifiche tecniche e i prezzi. Non sappiamo ancora, però, se arriverà in Europa e in Italia.

In merito al prezzo, per avere un termine di paragone, possiamo guardare alla Smart TV da esterno Samsung The Terrace con pannello QLED e picco di luminosità di 2.000 nit, che attualmente ha un prezzo di listino di 6.499 euro per il taglio da 75 pollici.

La Skyworth Clarus Outdoor Google TV potrebbe restare intorno a questa fascia di prezzo anche se è più probabile che lo supererà vista la maggior luminosità e la più costosa tecnologia Mini LED.