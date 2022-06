Smart TV: arriva in Italia la gigantesca TCL 98C73

Duecentodiciotto centimetri per centoventisei centimetri: tanto è grande la nuova Smart TV 4K da 98 pollici di TCL. Un vero gigante che, proprio grazie alle sue enormi dimensioni sarà apprezzata anche in ambito lavorativo, dove potrà essere usata in sala riunioni per le videoconferenze, o per proiettare una presentazione.

Dimensioni a parte, che logicamente sono la prima cosa che impressiona chi vede per la prima volta questa Smart TV da quasi 100 pollici, la tecnologia non manca a bordo di TCL 98C73 (questo il suo numero di modello). La nuova TV è infatti al vertice dell’offerta di TCL e arriva in Italia a fine giugno, ad un prezzo che come potrete immaginare non è per tutti. TCL, però, confida nel fatto che questo “bestione" possa trovare spazio non solo nelle case degli amanti dell’Home Cinema, ma anche in showroom, negozi e, come già detto, sale riunione. I contenuti tecnologici per accontentare tutti i tipi di cliente, d’altronde, ci sono.

Smart TV TCL 98C73: caratteristiche tecniche

La TCL 98C73 è una Smart TV con pannello LCD QLED da 98 pollici, risoluzione 4K e refresh rate da 120 Hz, con supporto sia all’Auto Low Latency Mode che al Variable Refresh RAte (due funzioni utili ai gamer).

Siamo su caratteristiche di alta gamma, quindi, a prescindere dalla dimensione e la presenza del Full Array Local Dimming, cioè della possibilità di regolare finemente la luminosità di ogni singolo LED, lo dimostra. E lo conferma la compatibilità con i principali formati HDR: dal Dolby Vision al Dolby Vision IQ e all’HDR10+.

Classica la dotazione di porte di connessione: 3 HDMI 2.1, una USB 2.0 e una 3.0, una porta LAN (ma c’è anche il WiFi), connettori per audio digitale ottico, cuffie e input video analogico, oltre allo scontato ingresso per l’antenna (c’è sia il digitale terrestre DVB-T2 che il satellitare DVB-S2). Il sistema audio, Onkyo 2.1 da 50 watt in totale (15+15W, oltre al subwoofer da 20 watt), è compatibile Dolby Atmos.

La parte smart è gestita da un processore quad-core con frequenza da 1,6 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione per le app. Il sistema operativo è Android TV con interfaccia Google TV.

Smart TV TCL 98C73: quanto costa

La nuova Smart TV TCL 98C73 da 98 pollici 4K arriva sul mercato italiano entro la fine di questo mese di giugno. Il prezzo sul mercato italiano è di 4.999 euro e non sono state annunciate, almeno al momento, promozioni di lancio.