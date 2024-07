Anche TCL sfida Samsung The frame: arriva A300 Pro

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

TCL ha presentato in esclusiva per la Cina i nuovi TCL A300 Pro, art TV in grado di fondere sapientemente tecnologia ed eleganza, come se fossero delle opere d’arte

TCL ha presentato in esclusiva per il mercato cinese le nuove smart TV della serie A300 Pro, che più che dei televisori smart possono essere considerate delle “art TV“, con un design raffinato e un apposito stand a cavalletto come quello dei quadri in una galleria d’arte.

Ed è proprio questo il fulcro di un televisore che arriva sul mercato con la chiara intenzione di spostare l’attenzione non tanto sul comparto tecnico, quanto sull’eleganza del prodotto che non è solo un semplice televisore ma diventa un vero oggetto d’arte.

La serie A300 Pro, oltretutto, segna anche l’inizio della collaborazione con Bang & Olufsen, brand specializzato in prodotti audio di lusso e dalle grandi potenzialità.

TCL A300 Pro, come chi conosce questo particolarissimo mercato avrà capito, nasce per far concorrenza a Samsung The Frame e a Hisense CAnvas TV.

TCL A300 Pro: scheda tecnica

TCL A300 Pro è disponibile in diverse diagonali, con schermi antiriflesso opachi da 65, 75 e 85 pollici con tecnologia Quantum Dot Pro e frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz. Non specificata la risoluzione ma è scontato che si tratti di un televisore 4K.

Gli schermi sono compatibili con i formati Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR e HDR10+.Presente anche AMD Freesync Premium una funzione che permette di sincronizzare il refresh rate del televisore con il frame rate delle schede video prodotte da AMD.

Per quanto riguarda il processore, il sito ufficiale riporta solo la sigla A73 e l’indicazione di trovarsi davanti a un chip quadcore. A questo si aggiungono 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Nessuna indicazione sul sistema operativo, tuttavia si può ipotizzare che possa essere Google TV o Fire TV visto che TCL utilizza entrambi i software sui suoi modelli.

Nessuna indicazione al riguardo ma, semmai il device arrivasse sul mercato europeo, potrebbe avere anche un decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni ci sono quattro porte HDMI 2.1, una porta USB 3.0 e una porta USB 2.0. Non viene specificato sul sito ufficiale ma non dovrebbero mancare nemmeno WiFi e Bluetooth.

Sul fronte dell’audio, il televisore è stato realizzato in collaborazione con Bang & Olufsen e arriva sul mercato con configurazione a 3.1.2 canali integrando anche una soundbar che, in caso il TV venga installato a parete, può essere rimossa dal cavalletto. A questo bisogna aggiungere gli speaker integrati nell’apparecchio, compatibili con Dolby Atmos e un subwoofer wireless per una potenza complessiva di 230 W.

Ma la vera particolarità di questo prodotto sta nel fatto che TCL l’ha immaginato come una specie di galleria d’arte e, quando non è in uso, è possibile far scorrere sullo schermo alcuni dei quadri più famosi di sempre oppure, sfruttando una sofisticata intelligenza artificiale, chiedere al device di generare nuovi dipinti ispirati a opere famose.

Oltre a questo, molto interessante anche il design che ricorda quello di un quadro con tanto di cavalletto con rotelle che consente all’utente di spostarlo facilmente in ogni angolo di casa. In più è anche possibile adattare il televisore alla propria abitazione, cambiando le cornici in dotazione e scegliendo uno degli altri colori disponibili.

TCL A300 Pro: Prezzo e disponibilità

TCL A300 Pro: Prezzo e disponibilità

Al momento tutte le versioni di TCL A300 Pro sono disponibili unicamente per il mercato cinese